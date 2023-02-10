Через ракетну атаку рф в Україні затримуються 11 потягів

Час затримки — від 15 хвилин до півтори години

В Україні через масову ракетну атаку затримуються потяги. Основна причина — знеструмлення окремих ділянок.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Деталі

Зазначається, що через ракетну атаку росії 11 потягів Укрзалізниці затримуються. Втім, 41 із 52 поїздів далекого сполучення прямують за графіком.

Наразі від графіка відстають такі потяги:

№15/16 Ясіня — Харків (+1 год 29 хв);

№21/22 Трускавець — Харків (+1 год 13 хв);

№749/750 Відень — Київ (+1 год 8 хв);

№749/750 Ужгород — Київ (+1 год 8 хв);

№13/14 Солотвино — Київ (+55 хв);

№749/750 Київ — Відень (+35 хв);

№711/712 Київ — Краматорськ (+45 хв);

№191/192 Одеса — Краматорськ (+25 хв);

№91/92 Одеса — Харків (+17 хв);

№113/114 Львів — Харків (+15 хв);

№111/112 Київ — Ізюм (+12 хв).

Окрім того, в Укрзалізниці розповіли, що 450 пасажирів поїзда №712 Київ — Краматорськ на станції Полтава-Південна пересаджено до спальних вагонів, які продовжили рух за маршрутом під теплотягою.

У компанії також нагадали, що на залізничних вокзалах України відкрито "Пункти незламності", а на найбільших — працюють "Фортеці незламності", де можна зігрітися безплатним чаєм, зарядити гаджети та знайти гарантований зв'язок. Також в Укрзалізниці заявили, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, з тим же квитком посадять на наступний рейс аналогічного напрямку.

Нагадаємо, сьогодні росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи були по всій території України.

Наразі відомо, що силам ППО вдалося знищити більшу кількість ворожих ракет.