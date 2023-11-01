В Украине картину "Похороны Путина" продали за 10 тысяч долларов — куда пойдут деньги

Журналист Дмитрий Гордон рядом с картиной "Похороны Путина". Фото: телеграмм-канал Гордона

Картина "Похороны Путина" с подписями Главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, журналиста Дмитрия Гордона, лидера группы "DZIDZIO" Михаила Хомы, Станислава Боклана и "95 квартала" была продана за 10 тысяч долларов. Эти средства в полном объеме пошли на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил сам журналист Дмитрий Гордон в своем телеграмм-канале.

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Кто купил картину

По его словам, самая большая ставка была предложена именно жителем Киева Александром Балабаном. Эти деньги были переданы на покупку дронов для украинских военных.

Журналист Дмитрий Гордон рядом с картиной "Похороны Путина". Фото: телеграмм-канал Гордона

Что известно о картине

"Спасибо прекрасной художнице Ирине Третьяк за эту талантливую пророческую картину! Спасибо всем, кто участвовал в аукционе! Вот так тема смерти уп*ря обернулась добрым делом", — написал Гордон.

Отмечается, что на картине можно увидеть президента РФ Владимира Путина, которого повесили. Также за российским диктатором стоит смерть с косой. На шее у него висит таблица, на которой написано "Жест доброй воли".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Дмитрия Гордона

Напомним, известная украинская саблистка Ольга Харлан продолжает помогать украинским военнослужащим. В этот раз она продала коллекционную куклу Барби, вырученные средства из которой пойдут на нужды ВСУ.