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В Україні картину "Похорон Путіна" продали за 10 тисяч доларів — куди підуть кошти

1 листопада 2023 21:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні картину "Похорон Путіна" продали за 10 тисяч доларів — куди підуть кошти
Журналіст Дмитро Гордон поруч з картиною "Похорон Путіна". Фото: телеграм-канал Гордона
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Картина "Похорон Путіна" з підписами Головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного, журналіста Дмитра Гордона, лідера гурту "DZIDZIO" Михайла Хоми, Станіслава Боклана та "95 кварталу" була продана за 10 тисяч доларів. Ці кошти у повному обсязі пішли на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомив сам журналіст Дмитро Гордон у своєму телеграм-каналі.

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Хто купив картину

За його словами, найбільшу ставку було запропоновано саме жителем Києва Олексадром Балабаном. Ці гроші були передані на купівлю дронів для українських військових. 

продаж картини на ЗСУ
Журналіст Дмитро Гордон поруч з картиною "Похорон Путіна". Фото: телеграм-канал Гордона

Що відомо про картину

"Дякую прекрасній художниці Ірині Третьяк за цю талановиту пророчу картину! Дякую усім, хто брав участь в аукціоні! Ось так тема смерті уп*ря обернулася доброю справою", — написав Гордон. 

Зазначається, що на картині можна побачити президента РФ Володимира Путіна, якого повісили. Також за російським диктатором стоїть смерть із косою. На шиї в нього висить таблиця, на якій написано "Жест доброї волі".

продаж картини на ЗСУ
Скриншот допису з телеграм-каналу Дмитра Гордона

Нагадаємо, відома українська шаблістка Ольга Харлан продовжує допомагати українським військовослужбовцям. Цього разу вона продала колекційну ляльку Барбі, виручені кошти з якої підуть на потреби ЗСУ.

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