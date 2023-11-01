В Україні картину "Похорон Путіна" продали за 10 тисяч доларів — куди підуть кошти

Журналіст Дмитро Гордон поруч з картиною "Похорон Путіна". Фото: телеграм-канал Гордона

Картина "Похорон Путіна" з підписами Головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного, журналіста Дмитра Гордона, лідера гурту "DZIDZIO" Михайла Хоми, Станіслава Боклана та "95 кварталу" була продана за 10 тисяч доларів. Ці кошти у повному обсязі пішли на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомив сам журналіст Дмитро Гордон у своєму телеграм-каналі.

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Хто купив картину

За його словами, найбільшу ставку було запропоновано саме жителем Києва Олексадром Балабаном. Ці гроші були передані на купівлю дронів для українських військових.

Журналіст Дмитро Гордон поруч з картиною "Похорон Путіна". Фото: телеграм-канал Гордона

Що відомо про картину

"Дякую прекрасній художниці Ірині Третьяк за цю талановиту пророчу картину! Дякую усім, хто брав участь в аукціоні! Ось так тема смерті уп*ря обернулася доброю справою", — написав Гордон.

Зазначається, що на картині можна побачити президента РФ Володимира Путіна, якого повісили. Також за російським диктатором стоїть смерть із косою. На шиї в нього висить таблиця, на якій написано "Жест доброї волі".

Скриншот допису з телеграм-каналу Дмитра Гордона

Нагадаємо, відома українська шаблістка Ольга Харлан продовжує допомагати українським військовослужбовцям. Цього разу вона продала колекційну ляльку Барбі, виручені кошти з якої підуть на потреби ЗСУ.