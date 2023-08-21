В Украине могут повысить пенсии: насколько

Пенсионер с палочкой. Фото: На пенсии

В 2024 году в Украине в очередной раз проиндексируют пенсии. В среднем суммы выплат могут увеличиться на 16%.

Об этом рассказал народный депутат фракции Политической Партии "Слуга Народа" Александр Качура.

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"Сейчас средняя пенсия по Украине составляет около 5311 грн. В следующем году должно прибавиться еще 16%. Понятно, что сейчас очень мощные инфляционные процессы идет война, и мы не знаем, что будет с экономикой весной следующего года. Но государство должно находить возможность выполнять свои обязательства перед людьми и поддерживать на уровне, предусмотренном законом. В этом вопросе должна объединиться оппозиция и власть", — рассказал о ситуации парламентарий.

По его словам, в нашей стране нужно менять подход к начислению выплат пенсионерам.

"Мы должны менять подход и должны подтянуть пенсию к реальному прожиточному минимуму. В конце концов, нужно вообще пересмотреть процесс формирования прожиточного минимума, потому что при прожиточном минимуме 9435 грн пенсия не отвечает реальным потребностям. Однако государство выполняет те обязательства, которые сейчас", — отметил он.

Депутат заявил о том, что в стране должна продолжаться работа по внедрению накопительных пенсий, чтобы впоследствии люди чувствовали себя достойно, как это в странах Европейского союза.

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.