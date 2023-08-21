Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Украине могут повысить пенсии: насколько arrow

В Украине могут повысить пенсии: насколько

21 августа 2023 01:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине могут повысить пенсии: насколько
Пенсионер с палочкой. Фото: На пенсии
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В 2024 году в Украине в очередной раз проиндексируют пенсии. В среднем суммы выплат могут увеличиться на 16%.

Об этом рассказал народный депутат фракции Политической Партии "Слуга Народа" Александр Качура.

Читайте также:

Как высоко в Украине повысят пенсии

"Сейчас средняя пенсия по Украине составляет около 5311 грн. В следующем году должно прибавиться еще 16%. Понятно, что сейчас очень мощные инфляционные процессы идет война, и мы не знаем, что будет с экономикой весной следующего года. Но государство должно находить возможность выполнять свои обязательства перед людьми и поддерживать на уровне, предусмотренном законом. В этом вопросе должна объединиться оппозиция и власть", — рассказал о ситуации парламентарий.

По его словам, в нашей стране нужно менять подход к начислению выплат пенсионерам.

"Мы должны менять подход и должны подтянуть пенсию к реальному прожиточному минимуму. В конце концов, нужно вообще пересмотреть процесс формирования прожиточного минимума, потому что при прожиточном минимуме 9435 грн пенсия не отвечает реальным потребностям. Однако государство выполняет те обязательства, которые сейчас", — отметил он.

Депутат заявил о том, что в стране должна продолжаться работа по внедрению накопительных пенсий, чтобы впоследствии люди чувствовали себя достойно, как это в странах Европейского союза.

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз