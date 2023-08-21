В Україні можуть підвищити пенсії: наскільки

Пенсіонер з паличкою. Фото: На пенсії

У 2024 році в Україні в черговий раз проіндексують пенсії. У середньому суми виплат можуть збільшитись на 16%.

Про це розповів народний депутат фракції Політичної Партії "Слуга Народу" Олександр Качура.

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"Наразі середня пенсія по Україні становить близько 5311 грн. Наступного року має додатися ще 16%. Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, йде війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава має знаходити можливість виконувати свої зобов'язання перед людьми та підтримувати на рівні, передбаченому законом. У цьому питанні має об'єднатися опозиція та влада" , — розповів про ситуацію парламентарій.

За його словами, у нашій країні потрібно змінювати підхід до нарахування виплат пенсіонерам.

"Ми повинні змінювати підхід і маємо підтягнути пенсію до реального прожиткового мінімуму. Зрештою, потрібно взагалі переглянути процес формування прожиткового мінімуму, тому що за прожиткового мінімуму 9435 грн пенсія не відповідає реальним потребам. Однак держава виконує ті зобов'язання, які зараз", — зазначив він.

Депутат заявив про те, що в країні має продовжуватися робота над впровадженням накопичувальних пенсій, щоб згодом люди почували себе гідно, як це у країнах Європейського союзу.

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.