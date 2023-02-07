В Украине на законном уровне будут лишать государственных наград позорящих их

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

В Украине на законном уровне смогут лишать государственных наград тех людей, которые позорят их. Такую возможность получили после того, как Министерство юстиции Украины вместе с Министерством культуры и информационной политики разработали детальный механизм.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Подробнее о новой правке в законе

Новый механизм позволит ввести процесс лишения государственных наград лиц, их порочащих, в любой сфере, в том числе в культуре, спорте, образовании и т.д.

"Сегодня Правительство за этот механизм проголосовало в проекте Закона Украины "О внесении изменений в статью 16 Закона Украины "О государственных наградах" по усовершенствованию отдельных положений с целью реализации санкционной политики". Ранее механизма лишения государственных наград не было", — сообщил Ткаченко.

На такое решение повлияла война, которую развязала россия против Украины.

"Эта война нам дала много уроков. В том числе тот, что мы должны разрабатывать механизмы предоставления и присвоения чего угодно, вместе с механизмом его лишения — от наград и званий, до аренды и пользования. Надеюсь, что в ближайшие дни мы вместе с депутатами примем этот важный закон", — пояснил министр.

Напомним, ранее Ткаченко заявлял, что у Украины и появились механизмы лишения государственных наград артистов, которые зарекомендовали себя как предатели. Депутаты взяли наработку МКИП и зарегистрировали соответствующий законопроект.