В Украине на законном уровне будут лишать государственных наград позорящих их

В Украине на законном уровне будут лишать государственных наград "негодяев", — Ткаченко
В Украине на законном уровне смогут лишать государственных наград тех людей, которые позорят их. Такую возможность получили после того, как Министерство юстиции Украины вместе с Министерством культуры и информационной политики разработали детальный механизм.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Новый механизм позволит ввести процесс лишения государственных наград лиц, их порочащих, в любой сфере, в том числе в культуре, спорте, образовании и т.д.
"Сегодня Правительство за этот механизм проголосовало в проекте Закона Украины "О внесении изменений в статью 16 Закона Украины "О государственных наградах" по усовершенствованию отдельных положений с целью реализации санкционной политики". Ранее механизма лишения государственных наград не было", — сообщил Ткаченко.
На такое решение повлияла война, которую развязала россия против Украины.
"Эта война нам дала много уроков. В том числе тот, что мы должны разрабатывать механизмы предоставления и присвоения чего угодно, вместе с механизмом его лишения — от наград и званий, до аренды и пользования. Надеюсь, что в ближайшие дни мы вместе с депутатами примем этот важный закон", — пояснил министр.
Напомним, ранее Ткаченко заявлял, что у Украины и появились механизмы лишения государственных наград артистов, которые зарекомендовали себя как предатели. Депутаты взяли наработку МКИП и зарегистрировали соответствующий законопроект.