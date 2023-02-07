В Україні на законному рівні позбавлятимуть державних нагород тих, хто ганьбить їх

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

В Україні на законному рівні зможуть позбавляти державних нагород тих осіб, які ганьблять їх. Таку можливість отримали після того, як Міністерство юстиції України разом з Міністерством культури та інформаційної політики України розробили детальний механізм.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Детальніше про нову правку в законі

Новий механізм дозволить запровадити процес позбавлення державних нагород осіб, що паплюжать їх, в будь-який сфері, в тому числі в культурі, спорті, освіті тощо.

"Сьогодні Уряд за цей механізм проголосував в проєкті Закону України "Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про державні нагороди" щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики". Раніше механізму позбавлення державних нагород не було", — повідомив Ткаченко.

На таке рішення вплинула війна, яку розв'язала росія проти України.

"Ця війна нам надала багато уроків. В тому числі той, що ми повинні розробляти механізми надання та присвоєння будь чого, разом з механізмом його позбавлення - від нагород та звань, до оренди та користування. Сподіваюсь, що найближчими днями ми разом з депутатами приймемо цей важливий закон", — пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Ткаченко заявляв, що в Україні з'явилися механізми позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники. Депутати взяли напрацювання МКІП та зареєстрували відповідний законопроєкт.