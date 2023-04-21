В Украине набирает обороты мошенническая схема: "Мама военного ВСУ"

Украинцев предупредили о новой схеме мошенников. Фото: УНИАН

Аферисты начали массово обманывать людей по новой схеме под кодовым названием "Аренда квартиры бойца ВСУ".

Об этом говорится в проекте Нового канала "Аферисты в сетях".

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Афера "Аренда квартиры бойца ВСУ"

Суть аферы: "мама воина ВСУ" на сайтах объявлений сдает квартиру своего сына, пока тот воюет.

"Почему именно такую легенду выбирают аферисты? Это вызывает восхищение, трепет, доверие и безграничное уважение", — объясняет ведущая проекта Елена-Кристина Лебедь.

Итак, "мама" сдает хорошую, просторную, современную квартиру сына в Киеве. Время такое, что жилье может спасти людей, оставшихся без крова. Выставляет квартиру по низкой цене.

Обычно просит сбросить 500 гривен. И очарованные "мамой воина ВСУ" жертвы, не задумываясь, присылают на карту деньги.

"Мошенница после этого не блокирует, как всегда, жертву, а перезванивает! Спасибо за 500 гривен и просит бросить ей на Viber, данные паспорта жителя. Чтобы, мол, пока она приедет, нотариус сделал официальный договор аренды. Говорит, сейчас сижу у нотариуса , сбросьте мне срочно тысячу гривен за его работу. Тогда я приеду к вам уже и с ключами от квартиры, и с готовым официальным договором" — говорит Елена-Кристина.

Итак, просто за разговоры по телефону можно заработать 1500 грн.

Поэтому Новости LIVE советуют быть осмотрительными и не попадать на крючок к мошенникам.

Напомним, правоохранители в Одессе разоблачили организатора мошеннической схемы, который выманивал у граждан деньги за несуществующий товар. Злоумышленник руководил этим процессом из следственного изолятора, где находился под стражей за совершение мошенничества и кражи.