В Україні набирає обертів шахрайська схема: "Мама військового ЗСУ"

Українців попередили про нову схему шахраїв. Фото: УНІАН

Аферисти почали масово обманювати людей за новою схемою під кодовою назвою "Оренда квартири бійця ЗСУ".

Про це йдеться в проєкті Нового каналу "Аферисти в сітях".

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Афера "Оренда квартири бійця ЗСУ"

Суть афери: "мама воїна ЗСУ" на сайтах оголошень здає квартиру свого сина, допоки той типу воює.

"Чому саме таку легенду обирають аферисти? Це викликає захоплення, трепет, довіру та безмежну повагу", — пояснює ведуча проєкту Олена-Крістіна Лебідь

Отже, "мама" здає хорошу, простору, сучасну, квартиру сина в Києві. Час такий, що житло може врятувати людей, які лишилися без даху над головою. Виставляє квартиру на низьку ціну.

Зазвичай, просить скинути 500 гривень. І зачаровані "мамою воїна ЗСУ" жертви, не замислюючись, надсилають на карту гроші.

"Шахрайка після цього не блокує, як завжди, жертву, а передзвонює! Дякує за 500 гривень і просить кинути їй на Viber, дані паспорта мешканця. Щоб, мовляв, поки вона приїде, нотаріус зробив офіційний договір оренди. Каже, зараз сиджу в нотаріуса, скиньте мені терміново тисячу гривень за його роботу. Тоді я приїду до вас уже і з ключами від квартири, і з готовим офіційним договором" — говорить Олена-Крістіна.

Відтак, просто за розмови по телефону можна заробити 1500 грн.

Тому Новини LIVE радять бути обачними і не потрапляти на гачок до шахраїв.

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі викрили організатора шахрайської схеми, який виманював у громадян гроші за неіснуючий товар. Зловмисник керував цим "процесом" зі слідчого ізолятора, де перебував під вартою за скоєння шахрайства та крадіжки.