В Украине насчитывается более 8 тысяч Ткаченко: интересные факты о фамилии
Украинскую фамилию Ткаченко носят 82 270 граждан и она занимает 6 место по распространению. Происходит она от рода деятельности, то есть от человека, занимавшегося ткачеством.
Об этом пишет генеалогическое общество "Рідні".
Украинская фамилия Ткаченко
По данным генеалогического общества "Рідні", чаще всего эта фамилия встречается на Слобожанщине, но Ткаченко проживают:
- в Киеве — 6454;
- в Харькове — 3285;
- в Днепре — 2638;
- в Одессе — 1824;
- в Запорожье — 1666.
В то же время уже ликвидированный Марковский район Луганской области, как оказалось, является самым густым центром фамилии Ткаченко.
Согласно статистике, на одного носителя фамилии приходится 87 человек.
Самым известным носителем этой фамилии в настоящее время является бывший министр культуры Александр Ткаченко.
Напомним, все больше русских солдат понимают, что после войны у них не будет будущего. Российская Федерация оказалась в международной изоляции и ее гражданам не рады в цивилизованном мире. Поэтому они задумываются над изменением гражданства.