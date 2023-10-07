Бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко. Фото: Telegram

Украинскую фамилию Ткаченко носят 82 270 граждан и она занимает 6 место по распространению. Происходит она от рода деятельности, то есть от человека, занимавшегося ткачеством.

Об этом пишет генеалогическое общество "Рідні".

Читайте также:

Украинская фамилия Ткаченко

По данным генеалогического общества "Рідні", чаще всего эта фамилия встречается на Слобожанщине, но Ткаченко проживают:

в Киеве — 6454;

в Харькове — 3285;

в Днепре — 2638;

в Одессе — 1824;

в Запорожье — 1666.

В то же время уже ликвидированный Марковский район Луганской области, как оказалось, является самым густым центром фамилии Ткаченко.

Согласно статистике, на одного носителя фамилии приходится 87 человек.

Самым известным носителем этой фамилии в настоящее время является бывший министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, все больше русских солдат понимают, что после войны у них не будет будущего. Российская Федерация оказалась в международной изоляции и ее гражданам не рады в цивилизованном мире. Поэтому они задумываются над изменением гражданства.