Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Украине насчитывается более 8 тысяч Ткаченко: интересные факты о фамилии arrow

В Украине насчитывается более 8 тысяч Ткаченко: интересные факты о фамилии

7 октября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине насчитывается более 8 тысяч Ткаченко: интересные факты о фамилии
Бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинскую фамилию Ткаченко носят 82 270 граждан и она занимает 6 место по распространению. Происходит она от рода деятельности, то есть от человека, занимавшегося ткачеством.

Об этом пишет генеалогическое общество "Рідні".

Читайте также:

Украинская фамилия Ткаченко

По данным генеалогического общества "Рідні", чаще всего эта фамилия встречается на Слобожанщине, но Ткаченко проживают:

  • в Киеве — 6454;
  • в Харькове — 3285;
  • в Днепре — 2638;
  • в Одессе — 1824;
  • в Запорожье — 1666.

В то же время уже ликвидированный Марковский район Луганской области, как оказалось, является самым густым центром фамилии Ткаченко.

Карта, где встречаются Ткаченко

Согласно статистике, на одного носителя фамилии приходится 87 человек.

Самым известным носителем этой фамилии в настоящее время является бывший министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, все больше русских солдат понимают, что после войны у них не будет будущего. Российская Федерация оказалась в международной изоляции и ее гражданам не рады в цивилизованном мире. Поэтому они задумываются над изменением гражданства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Как скромный бельгиец. Сколько зарабатывал министр обороны Резников

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз