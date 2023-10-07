В Україні налічується понад 8 тисяч Ткаченків: цікаві факти про прізвище

Колишній міністр культури України Олександр Ткаченко. Фото: Telegram

Українське прізвище Ткаченко носять 82270 громадян і воно посідає 6 місце за поширенням. Походить воно від роду діяльності, тобто від людини, яка займалася ткацтвом.

Про це пише генеалогічне товариство "Рідні".

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Українське прізвище Ткаченко

За даними генеалогічного товариства "Рідні", найчастіше це прізвище зустрічається на Слобожанщині, але Ткаченки проживають:

у Києві — 6454;

у Харкові — 3285;

у Дніпрі — 2638;

в Одесі — 1824;

у Запоріжжі — 1666.

Водночас вже ліквідований Марківський район Луганської області, як виявилося, є найгустішим осередком прізвища Ткаченко.

Згідно зі статистикою, на одного носія прізвища припадає 87 жителів.

Найвідомішим носієм цього прізвища на даний час є колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, все більше російських солдатів розуміють, що після війни в них не буде майбутнього. Російська Федерація опинилася у міжнародній ізоляції, і її громадянам не раді в цивілізованому світі. Через це вони замислюються над зміною громадянства.