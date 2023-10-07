В Україні налічується понад 8 тисяч Ткаченків: цікаві факти про прізвище
Українське прізвище Ткаченко носять 82270 громадян і воно посідає 6 місце за поширенням. Походить воно від роду діяльності, тобто від людини, яка займалася ткацтвом.
Про це пише генеалогічне товариство "Рідні".
Українське прізвище Ткаченко
За даними генеалогічного товариства "Рідні", найчастіше це прізвище зустрічається на Слобожанщині, але Ткаченки проживають:
- у Києві — 6454;
- у Харкові — 3285;
- у Дніпрі — 2638;
- в Одесі — 1824;
- у Запоріжжі — 1666.
Водночас вже ліквідований Марківський район Луганської області, як виявилося, є найгустішим осередком прізвища Ткаченко.
Згідно зі статистикою, на одного носія прізвища припадає 87 жителів.
Найвідомішим носієм цього прізвища на даний час є колишній міністр культури Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, все більше російських солдатів розуміють, що після війни в них не буде майбутнього. Російська Федерація опинилася у міжнародній ізоляції, і її громадянам не раді в цивілізованому світі. Через це вони замислюються над зміною громадянства.