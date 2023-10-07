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В Україні налічується понад 8 тисяч Ткаченків: цікаві факти про прізвище

7 жовтня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні налічується понад 8 тисяч Ткаченків: цікаві факти про прізвище
Колишній міністр культури України Олександр Ткаченко. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українське прізвище Ткаченко носять 82270 громадян і воно посідає 6 місце за поширенням. Походить воно від роду діяльності, тобто від людини, яка займалася ткацтвом.

Про це пише генеалогічне товариство "Рідні".

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Українське прізвище Ткаченко

За даними генеалогічного товариства "Рідні", найчастіше це прізвище зустрічається на Слобожанщині, але Ткаченки проживають:

  • у Києві — 6454;
  • у Харкові — 3285;
  • у Дніпрі — 2638;
  • в Одесі — 1824;
  • у Запоріжжі — 1666.

Водночас вже ліквідований Марківський район Луганської області, як виявилося, є найгустішим осередком прізвища Ткаченко.

Карта, де зустрічаються Ткаченки

Згідно зі статистикою, на одного носія прізвища припадає 87 жителів.

Найвідомішим носієм цього прізвища на даний час є колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, все більше російських солдатів розуміють, що після війни в них не буде майбутнього. Російська Федерація опинилася у міжнародній ізоляції, і її громадянам не раді в цивілізованому світі. Через це вони замислюються над зміною громадянства.

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