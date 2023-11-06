Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Украине новые правила пересечения границы для грузовиков — что изменилось arrow

В Украине новые правила пересечения границы для грузовиков — что изменилось

6 ноября 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине новые правила пересечения границы для грузовиков — что изменилось
Грузовики на границе Украины. Фото: WOJCIECH PACEWICZ/EAST NEWS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С 6 ноября в Украине вступают в силу новые правила для пересекающих границу грузовых автомобилей. Теперь для регистрации в онлайн-системе ожидания участником может быть лишь тот транспорт, который находится на территории страны. 

Об этом сообщил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Читайте также:

Новые правила пересечения границы для грузовиков — детали

Такие изменения направлены на искоренение нечестных методов использования системы электронной очереди на контрольно-пропускных пунктах.

По словам Найема, благодаря нововведениям в системе будут присутствовать только полностью проверенные грузовики.

Такая проверка стала возможна благодаря синхронизации с базой данных Государственной таможенной службы, что позволяет удостовериться в фактическом присутствии грузового транспорта в пределах страны.

Он уточнил, что процесс верификации уже запущен, следовательно, грузовые автомобили, которые находятся за пределами Украины, смогут подать заявку на участие в системе лишь после того, как они пересекут границу и окажутся на украинской стороне.

Какие ожидания от новых правил пересечения границы

Ожидается, что эти меры позволят оптимизировать скорость движения очередей на границе. В связи с военными действиями, доля автоперевозок в структуре импорта и экспорта страны значительно возросла, достигая 70%, поэтому ускорение обработки грузов становится ключевой задачей.

Найем добавил, что благодаря внедрению этих механизмов верификации, временные рамки для пересечения границы предполагается сократить, при этом водители смогут получать уведомления через свой личный кабинет в системе.

Напомним, что движение в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене" на границе с Польшей затруднено. Там сегодня началась забастовка польских перевозчиков. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме