В Украине новые правила пересечения границы для грузовиков — что изменилось

Грузовики на границе Украины. Фото: WOJCIECH PACEWICZ/EAST NEWS

С 6 ноября в Украине вступают в силу новые правила для пересекающих границу грузовых автомобилей. Теперь для регистрации в онлайн-системе ожидания участником может быть лишь тот транспорт, который находится на территории страны.

Об этом сообщил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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Такие изменения направлены на искоренение нечестных методов использования системы электронной очереди на контрольно-пропускных пунктах.

По словам Найема, благодаря нововведениям в системе будут присутствовать только полностью проверенные грузовики.

Такая проверка стала возможна благодаря синхронизации с базой данных Государственной таможенной службы, что позволяет удостовериться в фактическом присутствии грузового транспорта в пределах страны.

Он уточнил, что процесс верификации уже запущен, следовательно, грузовые автомобили, которые находятся за пределами Украины, смогут подать заявку на участие в системе лишь после того, как они пересекут границу и окажутся на украинской стороне.

Какие ожидания от новых правил пересечения границы

Ожидается, что эти меры позволят оптимизировать скорость движения очередей на границе. В связи с военными действиями, доля автоперевозок в структуре импорта и экспорта страны значительно возросла, достигая 70%, поэтому ускорение обработки грузов становится ключевой задачей.

Найем добавил, что благодаря внедрению этих механизмов верификации, временные рамки для пересечения границы предполагается сократить, при этом водители смогут получать уведомления через свой личный кабинет в системе.

Напомним, что движение в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене" на границе с Польшей затруднено. Там сегодня началась забастовка польских перевозчиков.