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В Україні нові правила перетину кордону для вантажівок — що змінилося

6 листопада 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні нові правила перетину кордону для вантажівок — що змінилося
Вантажівки на кордоні України. Фото: WOJCIECH PACEWICZ/EAST NEWS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 6 листопада в Україні набувають чинності нові правила для вантажних автомобілів, що перетинають кордон. Тепер для реєстрації в онлайн-системі очікування учасником може бути лише транспорт, що знаходиться на території країни.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

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Нові правила перетину кордону для вантажівок.

Такі зміни спрямовані на викорінення нечесних методів використання системи електронної черги на контрольно-пропускних пунктах.

За словами Найєма, завдяки нововведенням у системі будуть присутні лише повністю перевірені вантажівки.

Така перевірка стала можливою завдяки синхронізації з базою даних Державної митної служби, що дозволяє переконатися у фактичній присутності вантажного транспорту в межах країни.

Він уточнив, що процес верифікації вже запущено, отже, вантажні автомобілі, які перебувають за межами України, зможуть подати заявку на участь у системі лише після того, як вони перетнуть кордон та опиняться на українській стороні.

Які очікування від нових правил перетину кордону

Очікується, що ці заходи дозволять оптимізувати швидкість руху черг на кордоні. У зв'язку з військовими діями частка автоперевезень у структурі імпорту та експорту країни значно зросла, досягаючи 70%, тому прискорення обробки вантажів стає ключовим завданням.

Найєм додав, що завдяки впровадженню цих механізмів верифікації, тимчасові рамки для перетину кордону передбачається скоротити, водії зможуть отримувати повідомлення через свій особистий кабінет у системі.

Нагадаємо, що рух у пунктах пропуску "Краковець-Корчева", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене" на кордоні з Польщею утруднений. Там сьогодні розпочався страйк польських перевізників.

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