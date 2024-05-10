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В Украине новый порядок бронирования от мобилизации на предприятиях — что изменилось

10 мая 2024 10:34
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Изменения к бронированию от мобилизации в Украине
Сотрудники ТЦК и полиции на улице Киева. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования от мобилизации работников некоторых предприятий. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Как сообщает Правительственный портал, об этом говорится в постановлении №520.

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Из документа следует, что согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Министерство обороны.

Предполагается, что центральные органы исполнительной власти, получив от предприятий списки забронированных, после проверки полноты перечня, наличия обоснования и соблюдения требований количества, будут подавать его на согласование Министерству обороны.

На сегодняшний день работники критически важных для государства предприятий и учреждений могут получить бронь от мобилизации. Это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.

Но Верховная Рада приняла новые изменения в порядок мобилизации и бронирования. Следовательно, бронирование от мобилизации на некоторых предприятиях будет проходить по измененной процедуре.

ВР уже сейчас приняла изменения по военной службе, военному учету, бронированию и мобилизации. Кабмин в течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) должен определиться с новым порядком бронирования. В настоящее время правительство работает над разработкой соответствующих актов.

Напомним, 7 мая Кабмин продлил на месяц срок всех действующих бронирований от мобилизации.

В Верховной Раде рассматривают два варианта экономического бронирования от мобилизации. Обе модели содержат привязку к суммам в десятки тысяч гривен.

Кабинет министров
закон
военный призыв
мобилизация
правительство
война в Украине

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