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В Україні новий порядок бронювання від мобілізації на підприємствах — що змінилося

10 травня 2024 10:34
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Степан Гафтко
редактор
Зміни до бронювання від мобілізації в Україні
Працівники ТЦК та поліції на вулиці Києва. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації працівників деяких підприємств. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йдеться у постанові № 520.

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З документа випливає, що погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони.

Передбачається, що центральні органи виконавчої влади, отримавши від підприємств списки заброньованих, після перевірки повноти переліку, наявності обґрунтування і дотримання вимог щодо кількості, подаватимуть його на погодження Міністерству оборони.

На сьогоднішній день працівники критично важливих для держави підприємств та установ можуть отримати бронь від мобілізації. Це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року №76.

Але Верховна Рада ухвалила нові зміни до порядку мобілізації та бронювання. Відтак, на бронювання від мобілізації на деяких підприємствах буде проходити за зміненою процедурою. 

ВР вже зараз ухвалила зміни щодо військової служби, військового обліку, бронювання та мобілізації. Кабмін протягом місяця з дня публікації закону (з 17 квітня) повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз уряд працює над розробкою відповідних актів.

Нагадаємо, 7 травня Кабмін продовжив на місяць термін всіх чинних бронювань від мобілізації.

Наразі у Верховній Раді розглядають два варіанти економічного бронювання від мобілізації. Обидві моделі містять прив'язку до сум у десятки тисяч гривень.

Кабінет міністрів
закон
військовий призов
мобілізація
уряд
війна в Україні

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