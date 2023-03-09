Из-за массированной ракетной атаки в Украине перебои с интернетом

Украинцев предупреждают о проблемах с интернетом

Из-за ракетных атак рф в Украине резко "обвалился" интернет. Кроме того, люди жалуются на плохую связь.

Об этом свидетельствуют данные сервиса NetBlocks.

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В результате массированных ракетных атак россии, сегодня, 9 марта во многих областях Украины упал интернет-трафик. Специалисты объясняют, что это связано с экстренными отключениями электроэнергии.

"Показатели показывают значительное снижение подключения к интернету во многих регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром, главным образом из-за аварийного отключения электроэнергии", — говорится в NetBlocks.

Также из-за отключения света в некоторых областях Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Напомним, сегодня враг нанес очередной массированный удар по Украине. Оккупанты направили на гражданское население 81 ракету, в том числе — шесть "Кинжалов".

Кроме того, россияне совершили восемь пусков ударных беспилотников Shahed-136/131.

Силы и средства Воздушных сил 3СУ во взаимодействии с подразделениями других подразделений Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили 34 ракеты, а также четыре беспилотника Shahed-136/131.