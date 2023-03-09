Через масовану ракетну атаку в Україні перебої з інтернетом

Українців попереджають про проблеми з інтернетом

Через ракетні атаки рф в Україні різко "обвалився" інтернет. Окрім того, люди скаржаться на поганий зв'язок.

Про це свідчать дані сервісу NetBlocks.

Деталі

Внаслідок масованих ракетних атак росії, сьогодні, 9 березня у багатьох областях України впав інтернет-трафік. Фахівці пояснюють, що це пов'язано з екстреними відключеннями електроенергії.

"Показники показують значне зниження підключення до інтернету в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, головним чином через аварійне відключення електроенергії", — йдеться в NetBlocks.

Також через відключення світла в деяких областях України спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Окупанти скерували на цивільне населення 81 ракету, у тому числі — шість "Кинджалів".

Крім того, росіяни здійснили вісім пусків ударних безпілотників Shahed-136/131.

Сили та засоби Повітряних сил 3СУ у взаємодії з підрозділами інших підрозділів Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили 34 ракети, а також чотири безпілотники Shahed-136/131.