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В Украине подешевел молодой картофель: сколько стоит популярный овощ

7 июля 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Цены на молодой картофель
Молодой картофель на огороде. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине начали дешеветь овощи нового урожая. Так, стоимость молодого картофеля снизилась в среднем на 20%.

Об этом пишет издание EastFruit.

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Цены на молодой картофель

В Украине дешевеет картофель нового урожая. Так, сейчас его продают по 16-24 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

По данным сайта Минфина, по состоянию на 6 июля, средняя цена на молодой картофель в украинских супермаркетах составляет 33,73 грн/кг.

Цены на картофель. Фото: Скриншот

Производители говорят, что основная причина этого в улучшении погодных условий и возобновлении уборочных работ в большинстве регионов страны. Следовательно, на рынке увеличилось предложение картофеля.

Динамика изменения цен (средней и по магазинам) за последние два месяца. Фото: Скриншот

Напомним, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что стоимость закупок пищевых продуктов Министерством обороны снизилась и достигла уровня рыночных цен в июне после давления общественности. При этом он уточнил, что ведомство хотело закупать растительное масло за 111 грн/кг.

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