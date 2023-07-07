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В Україні подешевшала молода картопля: скільки коштує популярний овоч

7 липня 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ціни на молоду картоплю
Молода картопля на городі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні почали дешевшати овочі нового врожаю. Так, вартість молодої картоплі знизилася в середньому на 20%.

Про це пише видання EastFruit.

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Ціни на молоду картоплю

В Україні дешевшає картопля нового врожаю. Так, зараз її продають по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

За даними сайту Мінфіну, станом на 6 липня, середня ціна на молоду картоплю в українських супермаркетах становить 33,73 грн/кг.

Ціни на картоплю. Фото: Скриншот

Виробники кажуть, що основна причина цього — в поліпшенні погодних умов і відновленні збиральних робіт у більшості регіонів країни. Відтак, на ринку збільшилася пропозиція картоплі. 

Динаміка зміни цін (середньої і по магазинах) за останні два місяці. Фото: Скриншот

Нагадаємо, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що вартість закупівель харчових продуктів Міністерством оборони знизилася і досягла рівня ринкових цін у червні після тиску громадськості. При цьому він уточнив, що відомство хотіло закуповувати олію за 111 грн/кг.

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