Молода картопля на городі. Фото: Google

В Україні почали дешевшати овочі нового врожаю. Так, вартість молодої картоплі знизилася в середньому на 20%.

Про це пише видання EastFruit.

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Ціни на молоду картоплю

В Україні дешевшає картопля нового врожаю. Так, зараз її продають по 16-24 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

За даними сайту Мінфіну, станом на 6 липня, середня ціна на молоду картоплю в українських супермаркетах становить 33,73 грн/кг.

Ціни на картоплю. Фото: Скриншот

Виробники кажуть, що основна причина цього — в поліпшенні погодних умов і відновленні збиральних робіт у більшості регіонів країни. Відтак, на ринку збільшилася пропозиція картоплі.

Динаміка зміни цін (середньої і по магазинах) за останні два місяці. Фото: Скриншот

Нагадаємо, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що вартість закупівель харчових продуктів Міністерством оборони знизилася і досягла рівня ринкових цін у червні після тиску громадськості. При цьому він уточнив, що відомство хотіло закуповувати олію за 111 грн/кг.