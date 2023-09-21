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В Украине ухудшился уровень отношения общества к ветеранам: опрос

21 сентября 2023 17:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине ухудшился уровень отношения общества к ветеранам: опрос
Украинские социологи во время презентации опроса. Фото: Military Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские социологи зафиксировали ухудшение уровня относительно отношения общества к ветеранам. Речь идет о возвращении военнослужащих в гражданскую жизнь после войны.

Это показывают данные очередного сентябрьского общенационального опроса "Образ ветеранов в украинском обществе", сообщает Military Media Center.

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Опрос был презентован Украинским ветеранским фондом Минветеранов и Социологической группой "Рейтинг" в Military Media Center сегодня, 21 сентября.

Результаты исследования

"Согласно исследованию, несмотря на то, что 79% респондентов до сих пор считают, что в обществе есть уважение к ветеранам, доля противоположного мнения возросла с 6% до 18% . Если в июле 2022 года 55% опрошенных говорили о безоговорочном уважении со стороны общества к ветеранам, в сентябре 2023 года таких только 25%", — говорится в сообщении.

отношение к ветеранам
Результаты опроса. Фото: Рейтинг

Также социологи зафиксировали рост ожидания возможных рисков, касающихся жизни ветеранов, а именно:

  • риск отсутствия работы (за год процент вырос с 34% до 42%),
  • конфликтов в семьях ветеранов (с 31% до 46%),
  • злоупотреблением алкоголя и наркотических веществ (с 31% до 43%),
  • самоубийств (с 18% до 28%),
  • нарушение законов (с 13% до 23%).
отношение к ветеранам
Результаты опроса. Фото: Рейтинг

Больше эти риски испытывают именно родные ветеранов, участвовавших в боевых действиях еще с 2014 года.

Доверие к ветеранам

В то же время уровень абсолютного доверия к ветеранам и военным становится ниже. Пока показатели составляют более 90%, однако в сентябре 2023 года процент доверия абсолютного к ветеранам АТО с июля 2022 года снизился с 60% до 52%.

отношение к ветеранам
Результаты опроса. Фото: Рейтинг

Кроме того, уровень абсолютного доверия к ветеранам, которые должны вернуться сейчас, снизился с 71 до 58%. В свою очередь к защитникам, выросшим в феврале 2023 года до 75%, сейчас упал до 61%.

Что говорит эксперт

"Нет ничего удивительного в этих оценках. На самом деле они не могут быть хорошими, потому что страна находится 1,5 года в полномасштабной войне. Более 1 млн человек вовлечены в Силы обороны Украины, гражданское население переживает экономические неурядицы. У нас 5 млн беженцев и сегодня это трагедия нашего государства", — объяснил заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

отношение к ветеранам
Заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив. Фото: Military Media Center

Напомним, при обсуждении методов военно-патриотического воспитания в учебных заведениях руководитель учебно-методической группы образовательного центра ТРО и основатель гражданского общества "Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций" Юрий Пустовой высказал мнение о необходимости включения ветеранов в преподавательский состав. Однако перед этим они должны пройти качественное обучение и отбор.

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