В Україні погіршився рівень ставлення суспільства до ветеранів: опитування
Українські соціологи зафіксували погіршення рівня щодо ставлення суспільства до ветеранів. Йдеться про повернення військовослужбовців до цивільного життя після війни.
Це показують дані чергового вересневого загальнонаціонального опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві", передає Military Media Center.
Опитування було презентовано Українським ветеранським фондом Мінветеранів та Соціологічною групою "Рейтинг" в Military Media Center сьогодні, 21 вересня.
Результати дослідження
"Згідно з дослідженням, попри те, що 79% респондентів досі вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів, частка тих, хто має протилежну думку зросла з 6% до 18%. Якщо в липні 2022 року 55% опитаних говорили про беззаперечну повагу з боку суспільства до ветеранів, то у вересні 2023 року таких лише 25%", — йдеться у повідомленні.
Також соціологи зафіксували ріст очікування щодо можливих ризиків, які стосуються життя ветеранів, а саме:
- ризик відсутності роботи (за рік відсоток виріс із 34% до 42%),
- конфліктів у родинах ветеранів (з 31% до 46%),
- зловживанням алкоголю та наркотичних речовин (з 31% до 43%),
- самогубств (з 18% до 28%),
- порушення законів (з 13% до 23%).
Більше ці ризики відчувають саме рідні ветеранів, які брали участь в бойових діях ще з 2014 року.
Довіра до ветеранів
Водночас рівень абсолютної довіри до ветеранів та військових стає нижчим. Наразі показники становлять понад 90%, проте у вересні 2023 року відсоток довіри абсолютної до ветеранів АТО з липня 2022 року знизився з 60% до 52%.
Крім того, рівень абсолютної довіри до ветеранів, які мають повернутися зараз, знизився із 71% до 58%. Своєю чергою до захисників, який зріс у лютому 2023 року до 75%, нині впав до 61%.
Що каже експерт
"Немає нічого дивного у цих оцінках. Насправді вони не можуть бути добрими, бо країна знаходиться 1,5 роки в повномасштабній війні. Понад 1 млн людей залучені у Сили оборони України, цивільне населення переживає економічні негаразди. У нас 5 млн біженців і на сьогодні це трагедія нашої держави", — пояснив заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.
Нагадаємо, під час обговорення методів військово-патріотичного виховання у навчальних закладах керівник навчально-методичної групи освітнього центру ТРО та засновник громадянського суспільства "Всеукраїнське об'єднання військово-патріотичних організацій" Юрій Пустовій висловив думку щодо необхідності включення ветеранів до викладацького складу. Однак перед цим вони мають пройти якісне навчання та відбір.