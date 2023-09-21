Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В Україні погіршився рівень ставлення суспільства до ветеранів: опитування arrow

В Україні погіршився рівень ставлення суспільства до ветеранів: опитування

21 вересня 2023 17:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні погіршився рівень ставлення суспільства до ветеранів: опитування
Українські соціологи під час презентації опитування. Фото: Military Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські соціологи зафіксували погіршення рівня щодо ставлення суспільства до ветеранів. Йдеться про повернення військовослужбовців до цивільного життя після війни.

Це показують дані чергового вересневого загальнонаціонального опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві", передає Military Media Center.

Читайте також:

Опитування було презентовано Українським ветеранським фондом Мінветеранів та Соціологічною групою "Рейтинг" в Military Media Center сьогодні, 21 вересня.

Результати дослідження

"Згідно з дослідженням, попри те, що 79% респондентів досі вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів, частка тих, хто має протилежну думку зросла з 6% до 18%. Якщо в липні 2022 року 55% опитаних говорили про беззаперечну повагу з боку суспільства до ветеранів, то у вересні 2023 року таких лише 25%", — йдеться у повідомленні. 

ставлення до ветеранів
Результати опитування. Фото: Рейтинг

Також соціологи зафіксували ріст очікування щодо можливих ризиків, які стосуються життя ветеранів, а саме:

  • ризик відсутності роботи (за рік відсоток виріс із 34% до 42%),
  • конфліктів у родинах ветеранів (з 31% до 46%),
  • зловживанням алкоголю та наркотичних речовин (з 31% до 43%),
  • самогубств (з 18% до 28%),
  • порушення законів (з 13% до 23%).
ставлення до ветеранів
Результати опитування. Фото: Рейтинг

Більше ці ризики відчувають саме рідні ветеранів, які брали участь в бойових діях ще з 2014 року. 

Довіра до ветеранів

Водночас рівень абсолютної довіри до ветеранів та військових стає нижчим. Наразі показники становлять понад 90%, проте у вересні 2023 року відсоток довіри абсолютної до ветеранів АТО з липня 2022 року знизився з 60% до 52%.

ставлення до ветеранів
Результати опитування. Фото: Рейтинг

Крім того, рівень абсолютної довіри до ветеранів, які мають повернутися зараз, знизився із 71% до 58%. Своєю чергою до захисників, який зріс у лютому 2023 року до 75%, нині впав до 61%.

Що каже експерт

"Немає нічого дивного у цих оцінках. Насправді вони не можуть бути добрими, бо країна знаходиться 1,5 роки в повномасштабній війні. Понад 1 млн людей залучені у Сили оборони України, цивільне населення переживає економічні негаразди. У нас 5 млн біженців і на сьогодні це трагедія нашої держави", — пояснив заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

ставлення до ветеранів
Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів. Фото: Military Media Center

Нагадаємо, під час обговорення методів військово-патріотичного виховання у навчальних закладах керівник навчально-методичної групи освітнього центру ТРО та засновник громадянського суспільства "Всеукраїнське об'єднання військово-патріотичних організацій" Юрій Пустовій висловив думку щодо необхідності включення ветеранів до викладацького складу. Однак перед цим вони мають пройти якісне навчання та відбір.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз