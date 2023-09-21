В Україні погіршився рівень ставлення суспільства до ветеранів: опитування

Українські соціологи під час презентації опитування. Фото: Military Media Center

Українські соціологи зафіксували погіршення рівня щодо ставлення суспільства до ветеранів. Йдеться про повернення військовослужбовців до цивільного життя після війни.

Це показують дані чергового вересневого загальнонаціонального опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві", передає Military Media Center.

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Опитування було презентовано Українським ветеранським фондом Мінветеранів та Соціологічною групою "Рейтинг" в Military Media Center сьогодні, 21 вересня.

Результати дослідження

"Згідно з дослідженням, попри те, що 79% респондентів досі вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів, частка тих, хто має протилежну думку зросла з 6% до 18%. Якщо в липні 2022 року 55% опитаних говорили про беззаперечну повагу з боку суспільства до ветеранів, то у вересні 2023 року таких лише 25%", — йдеться у повідомленні.

Результати опитування. Фото: Рейтинг

Також соціологи зафіксували ріст очікування щодо можливих ризиків, які стосуються життя ветеранів, а саме:

ризик відсутності роботи (за рік відсоток виріс із 34% до 42%),

конфліктів у родинах ветеранів (з 31% до 46%),

зловживанням алкоголю та наркотичних речовин (з 31% до 43%),

самогубств (з 18% до 28%),

порушення законів (з 13% до 23%).

Результати опитування. Фото: Рейтинг

Більше ці ризики відчувають саме рідні ветеранів, які брали участь в бойових діях ще з 2014 року.

Довіра до ветеранів

Водночас рівень абсолютної довіри до ветеранів та військових стає нижчим. Наразі показники становлять понад 90%, проте у вересні 2023 року відсоток довіри абсолютної до ветеранів АТО з липня 2022 року знизився з 60% до 52%.

Результати опитування. Фото: Рейтинг

Крім того, рівень абсолютної довіри до ветеранів, які мають повернутися зараз, знизився із 71% до 58%. Своєю чергою до захисників, який зріс у лютому 2023 року до 75%, нині впав до 61%.

Що каже експерт

"Немає нічого дивного у цих оцінках. Насправді вони не можуть бути добрими, бо країна знаходиться 1,5 роки в повномасштабній війні. Понад 1 млн людей залучені у Сили оборони України, цивільне населення переживає економічні негаразди. У нас 5 млн біженців і на сьогодні це трагедія нашої держави", — пояснив заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів. Фото: Military Media Center

Нагадаємо, під час обговорення методів військово-патріотичного виховання у навчальних закладах керівник навчально-методичної групи освітнього центру ТРО та засновник громадянського суспільства "Всеукраїнське об'єднання військово-патріотичних організацій" Юрій Пустовій висловив думку щодо необхідності включення ветеранів до викладацького складу. Однак перед цим вони мають пройти якісне навчання та відбір.