В Украине усилили социальную защиту военных, полицейских и спасателей: детали

Украинские военные. Фото: google

Верховная Рада Украины 6 сентября 2023 приняла законопроект № 9638, который предусматривает усиление социальной защиты военных, полицейских и спасателей. В частности, изменится начисление зарплат и предоставление отпусков.

Об этом говорится в материале издания Запрет.

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Следовательно, за принятие закона проголосовали 283 народных депутата.

Согласно ему, изменяются условия предоставления отпусков и денежного довольствия военнослужащим, полицейским и спасателям.

Прежде всего, министры должны повторно утвердить схему предоставления выплат или разработать и принять новую. Вероятно, изменят суммы надбавок за каждое условие, влияющее на сумму.

Спасатели и правоохранители, попавшие в плен

Что касается спасателей и правоохранителей, попавших в плен или тех, кто считается без вести пропавшими, то им сохранят заработную плату по последнему месту прохождения службы в полном размере.

В то же время, их семьям (жене/супруге, если таковых нет — совершеннолетним детям или опекунам несовершеннолетних или родителям спасателя) ежемесячно будут выплачивать пособие. Размер выплаты определит Кабмин или МВД. Кроме этого, предполагается предоставление доплат, например, боевые.

В конце концов, это не обязательно будет определенная сумма, а зарплата вместе с надбавкой.

Выплаты для семей военных

Что касается выплат для семей военнослужащих, то соответствующая процедура переоформления зарплаты уже существует. Речь идет о статье 9 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Она предполагает такую же систему начисления, что и для спасателей и полицейских.

Кроме того, если военный попадет в плен, то семья воина может получить помощь в размере 100 000 гривен. Также эти деньги вправе забрать сам защитник, когда вернется домой.

Когда окажут денежную помощь для военных ВСУ

По закону военнослужащие, которые увольняются со службы, имеют право получить единовременную выплату.

Суммы выплат следующие:

50% суммы за каждый полный календарный год службы. Речь идет о тех, кто увольняется по состоянию здоровья, собственному желанию во время действия военного положения (для иностранцев, служащих в ВСУ);

50% суммы за каждый полный календарный год службы в случае, если есть выслуга от 10 лет. Речь идет о тех, кто увольняется по истечении срока контракта, по возрасту, из-за сокращения штатов или невыполнения условий контракта командованием (по желанию военнослужащего), по семейным обстоятельствам, с согласия сторон и т.п.;

50% офицерскому составу в том случае, если истек срок службы, или по семейным обстоятельствам;

25% в случае, если есть выслуга 10 лет и больше. Речь идет о тех, кто увольняется по собственному желанию и по семейным обстоятельствам в мирное время.

Изменения в отпусках

Согласно закону, если военному не предоставили ежегодный основной отпуск во время военного положения, то он имеет право воспользоваться им после его окончания. В этом случае разрешено объединять ежегодные основные отпуска, но за раз можно будет взять не более 90 дней.

Также предусматривается, если военнослужащий увольняется со службы, но не использовал ежегодные основные или дополнительные отпуска, ему выплатят денежную компенсацию за все дни, в том числе за прошлые годы.

В случае гибели или смерти воина денежная компенсация выплачивается членам семей.

Напомним, ранее мы писали о четырех категориях военных, которые могут получить 30 тысяч гривен.