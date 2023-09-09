В Україні посили соціальний захист військових, поліцейських і рятувальників: деталі

Українські військові. Фото: google

Верховна Рада України 6 вересня 2023 року ухвалила законопроєкт № 9638, який передбачає посилення соціального захисту військових, поліцейських і рятувальників. Зокрема, зміниться нарахування зарплат та надання відпусток.

Про це йдеться у матеріалі видання Заборона.

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Відтак, за ухвалення закону проголосували 283 народні депутати.

Згідно з ним, змінюються умови надання відпусток та грошового забезпечення військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам.

Відтак, міністри мають повторно затвердити схему надання виплат, або розробити та ухвалити нову. Ймовірно, змінять суми надбавок за кожну умову, яка впливає на суму.

Рятувальники та правоохоронці, які потрапили у полон

Що стосується рятувальників та правоохоронців, які потрапили у полон чи тих, які вважатимуться безвісти зниклими, то їм збережуть заробітну платню за останнім місцем проходження служби в повному розмірі.

У той же час їхнім родинам (дружині/чоловіку, якщо таких нема — повнолітнім дітям чи опікунам неповнолітніх або батькам рятувальника) щомісяця виплачуватимуть допомогу. Розмір виплати визначить Кабмін чи МВС. Окрім цього, передбачається надання доплат, до прикладу, бойові.

Зрештою, це не обов'язково буде певна сума, а зарплата разом з надбавкою.

Виплати для родин військових

Що стосується виплат для родин військовослужбовців, то відповідна процедура переоформлення зарплати вже існує. Йдеться про статтю 9 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Вона передбачає таку ж систему нарахування, що й у рятувальників та поліцейських.

Окрім цього, якщо військовий потрапить у полон, то сім'я воїна може отримати допомогу в розмірі 100 000 гривень. Також ці гроші має право забрати сам захисник, коли повернеться додому.

Коли нададуть грошову допомогу для військових ЗСУ

Згідно із законом, військовослужбовці, які звільняються зі служби, мають право отримати одноразову виплату.

Суми виплат наступні:

50% від суми за кожний повний календарний рік служби. Йдеться про тих, хто звільняється за станом здоров’я, власним бажанням під час дії воєнного стану (для іноземців, які служать у ЗСУ);

50% від суми за кожний повний календарний рік служби у випадку, якщо є вислуга від 10 років. Йдеться про тих, хто звільняється через закінчення терміну контракту, за віком, через скорочення штатів чи невиконання умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця), через сімейні обставини, за згодою сторін тощо;

50% офіцерському складу у тому випадку, якщо закінчився строк служби, або через сімейні обставини;

25% у випадку, якщо є вислуга 10 років і більше. Йдеться про тих, хто звільняються за власним бажанням та через сімейні обставини у мирний час.

Зміни у відпустках

Згідно з законом, якщо військовому не надали щорічну основну відпустку під час воєнного стану, то він має право скористатись нею після його закінчення. У цьому випадку дозволено об'єднувати щорічні основні відпустки, але за один раз можна буде взяти не більше 90 днів.

Також передбачається, якщо військовослужбовець звільняється зі служби, але не використав щорічні основні або додаткові відпустки, то йому виплатять грошову компенсацію за всі дні, в тому числі за минулі роки.

У випадку загибелі чи смерті воїна грошова компенсація виплачується членам сімей.

Нагадаємо, раніше ми писали про чотири категорії військових, які можуть отримати 30 тисяч гривень.