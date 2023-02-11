В субботу, 11 февраля, в Украине потеплеет до +5 градусов

В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег
В субботу, 11 февраля, снег в Украине ожидается на севере и Винницкой области. Температура воздуха днем повысится до +4 градусов, а местами — до 5 тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
Сегодня, 11 февраля, в Украине ожидается переменная облачность.
На Севере и Винницкой области возможен снег, на Западе — снег с дождем. В остальных регионах суббота пройдет без осадков.
На дорогах возможна гололедица.
Ветер ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с. В Карпатах, а также на Севере днем порывы ветра до 10-15 м/с.
Температура воздуха
Температура воздуха ожидается от -1 до +4°С, местами до 5 градусов тепла.
В Карпатах будет холоднее — от 2 до 7 градусов мороза.
Погода в Киеве и области
В столичном регионе днем ожидается снег.
Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, временами до 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью будет 1-3 градуса мороза в Киеве и 0...-5°С в области.
Днем потеплеет до +3°С в Киеве и +4°С на юге Киевской области.
Проблемы на Десне
Синоптики предупредили, что на устьевом участке Десны, в Броварском районе Киевщины, возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки.
Вероятно даже затопление части левого берега Десны в районе села Литки.
Причиной этого удержания и возможно усиление жёрда льда на Десне.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко отмечала, что в Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду.
Температурные колебания и осадки будут ощутимы уже в эти выходные, 11 и 12 февраля.
Фото: Укргидрометцентр