В субботу, 11 февраля, в Украине потеплеет до +5 градусов

Юг и Восток Украины в субботу не увидят снега, но на дорогах возможна гололедица

В субботу, 11 февраля, снег в Украине ожидается на севере и Винницкой области. Температура воздуха днем повысится до +4 градусов, а местами — до 5 тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня, 11 февраля, в Украине ожидается переменная облачность.

На Севере и Винницкой области возможен снег, на Западе — снег с дождем. В остальных регионах суббота пройдет без осадков.

На дорогах возможна гололедица.

Ветер ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с. В Карпатах, а также на Севере днем порывы ветра до 10-15 м/с.

Температура воздуха

Температура воздуха ожидается от -1 до +4°С, местами до 5 градусов тепла.

В Карпатах будет холоднее — от 2 до 7 градусов мороза.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе днем ожидается снег.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, временами до 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью будет 1-3 градуса мороза в Киеве и 0...-5°С в области.

Днем потеплеет до +3°С в Киеве и +4°С на юге Киевской области.

Проблемы на Десне

Синоптики предупредили, что на устьевом участке Десны, в Броварском районе Киевщины, возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки.

Вероятно даже затопление части левого берега Десны в районе села Литки.

Причиной этого удержания и возможно усиление жёрда льда на Десне.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко отмечала, что в Украину надвигаются атмосферные фронты, которые резко изменят погоду.

Температурные колебания и осадки будут ощутимы уже в эти выходные, 11 и 12 февраля.

Фото: Укргидрометцентр