В суботу, 11 лютого, в Україні потеплішає до +5 градусів

В Україні потеплішає до +5: на півночі та Вінниччині очікується сніг
В суботу, 11 лютого, сніг в Україні очікується на півночі та у Вінницькій області. Температура повітря удень підвищиться до +4 градусів, а місцями — до 5 тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Сьогодні, 11 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність.
На Півночі та у Вінницькій області можливий сніг, на Заході — сніг з дощем. У решті регіонів субота пройде без опадів.
На дорогах можлива ожеледиця.
Вітер очікується західний і південно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах, а також на Півночі вдень — пориви вітру до 10-15 м/с.
Температура повітря
Температура повітря очікується від -1°С до +4°С, місцями до 5 градусів тепла.
У Карпатах буде холодніше — від 2 до 7 градусів морозу.
Погода у Києві та області
У столичному регіоні вдень очікується сніг.
Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, часом до 10-15 м/с.
Температура повітря уночі буде 1-3 градуси морозу в Києві та 0…-5°С у області.
Вдень потеплішає до +3°С у Києві та +4°С на півдні Київської області.
Проблеми на Десні
Синоптики попередили, що на пригирловій ділянці Десни, у Броварському районі Київщини, можливі різкі коливання рівнів води на 0,1-0,6 м за добу.
Імовірне навіть затоплення частини лівого берегу Десни в районі села Літки.
Причиною цього утримання і можливе посилення зажору льоду на Десні.
Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що в Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду.
Температурні коливання та опади будуть відчутні вже цих вихідних, 11 та 12 лютого.
Фото: Укргідрометцентр