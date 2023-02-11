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В Україні потеплішає до +5: на півночі та Вінниччині очікується сніг

11 лютого 2023 08:00
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
В суботу, 11 лютого, в Україні потеплішає до +5 градусів
Південь та Схід України у суботу не побачать снігу, але не дорогах можлива ожеледиця
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

В суботу, 11 лютого, сніг в Україні очікується на півночі та у Вінницькій області. Температура повітря удень підвищиться до +4 градусів, а місцями — до 5 тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Сьогодні, 11 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. 

На Півночі та у Вінницькій області можливий сніг, на Заході — сніг з дощем. У решті регіонів субота пройде без опадів.

На дорогах можлива ожеледиця.

Вітер очікується західний і південно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах, а також на Півночі вдень — пориви вітру до 10-15 м/с.

Температура повітря

Температура повітря очікується від -1°С до +4°С, місцями до 5 градусів тепла.

У Карпатах буде холодніше — від 2 до 7 градусів морозу. 

Погода у Києві та області

У столичному регіоні вдень очікується сніг.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, часом до 10-15 м/с.

Температура повітря уночі буде 1-3 градуси морозу в Києві та 0…-5°С у області.

Вдень потеплішає до +3°С у Києві та +4°С на півдні Київської області.

Проблеми на Десні

Синоптики попередили, що на пригирловій ділянці Десни, у Броварському районі Київщини, можливі різкі коливання рівнів води на 0,1-0,6 м за добу.

Імовірне навіть затоплення частини лівого берегу Десни в районі села Літки.

Причиною цього утримання і можливе посилення зажору льоду на Десні.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що в Україну насуваються атмосферні фронти, які різко змінять погоду. 

Температурні коливання та опади будуть відчутні вже цих вихідних, 11 та 12 лютого.

Фото: Укргідрометцентр

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