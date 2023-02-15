Повестки в суд теперь посылают в Вайбер

В Украине повестки в суд начали посылать в Viber: что известно
В среду, 15 февраля, в Украине начали посылать повестки и вызовы в суд через Viber. Уже в первые 12 часов было доставлено 60% повесток.
Об этом сообщает Государственная судебная администрация Украины.
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"С 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", — отметили в администрации.
Сообщается, что по умолчанию система судебного документооборота будет пытаться отправить повестку через мессенджер. Если это невозможно, повестка отправляется как SMS.
"Цель такого нововведения — экономия бюджетных средств", — добавили в судебной администрации.
Уже в первые 12 часов было доставлено 60% повесток. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов составила более 5 тысяч гривен.
Напомним, что с мая 2019 по май 2022-го Высший антикоррупционный суд возглавляла Елена Танасевич.
После этого, с 7 мая прошлого года, обязанности председателя Высшего антикорсуда исполнял Олег Павлишин, как судья ВАКС, который имел самый судейский стаж.