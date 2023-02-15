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В Україні повістки у суд почали надсилати у Viber: що відомо

15 лютого 2023 20:28
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Повістки в суд тепер надсилають у Вайбер
Ціль такого нововведення — економія бюджетних коштів
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У середу, 15 лютого, в Україні розпочали надсилати  повістки і виклики в суд через Viber. Вже за перші 12 годин було доставлено 60% повісток.

Про це повідомляє Державна судова адміністрація України.

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Деталі

"З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", — зазначили в адміністрації.

Повідомляється, що за замовченням, система судового документообігу буде намагатись відправити повістку через месенджер. Якщо це буде неможливо, повістка відправляється як SMS.

"Ціль такого нововведення — економія бюджетних коштів", — додали в судовій адміністрації.

Вже за перші 12 годин було доставлено 60% повісток. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів склала понад 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що з травня 2019 року по травень 2022-го Вищий антикорупційний суд очолювала Олена Танасевич.

Після цього, з 7 травня минулого року обов’язки голови Вищого антикорсуду виконував Олег Павлишин, як суддя ВАКС, що мав найбільший суддівський стаж.

 

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