В Украине радикально изменяться правила выезда за границу

Пограничник проверяет документы. Фото: google

В Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея заключается в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.

Об этой инициативе сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Motor media review.

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В сообщении говорится, что в рамках этой концепции пограничники и таможенные службы обеих стран будут работать бок о бок, что ускорит процедуру оформления для пассажиров и грузовых перевозок. При этом Денис Шмыгаль подчеркнул, что такой подход способствует углублению интеграции Украины с Европейским Союзом.

Также сообщается, что введение такой системы не только оптимизирует логистические процессы, но и снизит риск коррупции на границе. Начало реализации плана предполагается на границе Украины и Польши, однако уже сейчас рассматривается возможность расширения проекта на другие страны, включая Румынию.

Напомним, сегодня, 1 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что государственную границу каждый день пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.