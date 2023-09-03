В Україні радикально зміняться правила виїзду за кордон

Прикордонник перевіряє документи. Фото: google

В Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.

Про цю ініціативу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Motor media review.

Читайте також:

Нові правила перетину кордону

У повідомленні йдеться, що в рамках цієї концепції прикордонники та митні служби обох країн працюватимуть пліч-о-пліч, що прискорить процедуру оформлення для пасажирів та вантажних перевезень. При цьому Денис Шмигаль наголосив, що такий підхід сприяє поглибленню інтеграції України з Європейським Союзом.

Також повідомляється, що запровадження такої системи не лише оптимізує логістичні процеси, а й зменшить ризик корупції на кордоні. Початок реалізації плану передбачається на кордоні України та Польщі, проте вже зараз розглядається можливість розширення проєкту на інші країни, включаючи Румунію.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, з'явилася нова інформація про перетин західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід зважати на можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Також ми писали, що державний кордон щодня перетинають багато людей, не залишають спроб виїхати й чоловіки, які намагаються уникнути мобілізації. Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про зміни у перетині кордону України, співпрацю з військкоматами та особливості роботи КПП "Покровка" Сумської області.