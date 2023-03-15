Полный прогноз погоды в Украине на 16 марта.

В некоторых регионах Украины 16 марта ожидается снег

Сегодня, 16 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидается дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 16 марта

По прогнозам синоптиков, в западных областях ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях — дождь.

На остальных территориях без существенных осадков, лишь днем в северных областях небольшой дождь.

На западе страны ночью на дорогах местами гололедица. В большинстве южных и центральных областях ночью и утром небольшой туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью 0-5° тепла;

днем 8-13;

в северных, западных и Винницких областях 4-9° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области 16 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области:

ночью 0-5° тепла;

днем 4-9°.

в Киеве ночью 2-4 ° тепла, днем 5-7 °.

Предупреждение об опасных явлениях

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 16 марта ожидается высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

А о низкой снеголавинной опасности (1 уровень) 15-16 марта предупреждают в горах Львовской и Черновицкой областей.

В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

16-17 марта на правых притоках р. Припять (в пределах Украины) продолжится рост уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки, на отдельных участках рек Волынской области (верховья р. Припять и ее приток). Выжовка, Стоход, Стырь) выход воды на пойму и ее последующее затопление.

На р. Припять возле гидрологического поста Речица и р. Выжовка возле гидрологического поста Старая Выжовка ожидается затопление сельхозугодий и хозяйственных объектов в приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области.

I уровень опасности — желтый.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что 16 марта в Украине ожидается переменная погода.

"Западное похолодание распространится восточнее — во многих областях станет значительно свежее", — сообщила она.

Согласно прогнозу, в западных, северных и большинстве центральных областей завтра в течение дня предполагается только +3+8 градусов. На востоке Украины, в южной части, местами в центре еще теплее +8+14 градусов.

Диденко также сообщила, что деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине.

"Ожидаются небольшие дожди, возможно, с мокрым снегом — в зависимости от температуры воздуха. Или просто плотная облачность. Осадки — не длительные, с перерывами и прояснениями", — говорится в сообщении.

В Киеве 16 марта также ожидается похолодание. Максимальная температура воздуха будет составлять +5, +6 градусов. Местами дождь, вечером возможен мокрый снег.

Напомним, в Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона.

В некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить уже на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.