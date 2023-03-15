Повний прогноз погоди в Україні на 16 березня

У деяких регіонах України 16 березня очікується сніг

Завтра, 16 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується дощ, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 16 березня

За прогнозами синоптиків, у західних областях очікується мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях — дощ.

На решті територіях без істотних опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ.

На заході країни вночі на дорогах місцями ожеледиця. У більшості південних та центральних областях вночі та вранці невеликий туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі 0-5° тепла;

вдень 8-13;

у північних, західних та Вінницькій областях 4-9° тепла.

Погода в Києві

У Києві та області 16 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура по області:

вночі 0-5° тепла;

вдень 4-9°.

у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Попередження про небезпечні явища

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) 16 березня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір'ї Закарпатської області.

А про низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень) 15-16 березня попереджають у горах Львівської та Чернівецької областей.

У цей час рекомендується утриматись від походів на високогір'я.

16-17 березня на правих притоках р.Прип'ять (в межах України) продовжиться ріст рівнів води з інтенсивністю 1-5 см за добу, на окремих ділянках річок Волинської області (верхів'я р.Прип'ять та її приток р.Вижівка, Стохід, Стир) вихід води на заплаву та її подальше затоплення.

На р. Прип'ять біля гідрологічного поста Річиця та на р. Вижівка біля гідрологічного поста Стара Вижівка очікується затоплення сільгоспугідь та господарських об’єктів в прирічкових населених пунктах Ковельського району Волинської області.

I рівень небезпеки – жовтий.

Прогноз від народної синоптикині

Народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 16 березня в Україні очікується мінлива погода.

"Західне похолодання пошириться східніше — у багатьох областях стане значно свіжіше", — повідомила вона.

Відповідно до прогнозу, у західних, північних та більшості центральних областей завтра протягом дня передбачається лише +3+8 градусів. На сході України, у південній частині, місцями у центрі ще тепліше, +8+14 градусів.

Діденко також повідомила, що діяльність атмосферних фронтів зумовить вологу погоду в усій Україні.

"Очікуються невеликі дощі, можливо з мокрим снігом - залежно від температури повітря. Або просто щільна хмарність. Опади — не тривалі, з перервами та проясненнями", — йдеться у повідомленні.

У Києві 16 березня також очікується похолодання. Максимальна температура повітря становитиме +5, +6 градусів. Місцями дощ, ввечері ймовірний мокрий сніг.

Нагадаємо, у Верховній Раді виступають за термінове закінчення опалювального сезону.

У деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити вже наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.