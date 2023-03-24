В Украине началось голосование за кандидатов в Антикорсовет Минобороны: где проголосовать

Голосование продлится до 20:00

В пятницу, 24 марта, с 8:00 началось голосование за кандидатов в Антикоррупционную раду Минобороны. Отдать свой голос могут все желающие украинцы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как проголосовать

Утром 24 марта на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции стартовало открытое общенациональное онлайн голосование за будущих членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.

Отдать свой голос за кандидата могут все желающие украинцы. Голосование продлится до 20:00.

Просмотреть список и ознакомиться с информацией обо всех претендентах, которые будут участвовать в "выборах" можно здесь.

А проголосовать можно по ссылке.

Напомним, пророссийский кандидат не прошел во второй тур выборов президента Черногории.

Во втором туре президентских выборов Черногории, которые состоятся 2 апреля, будут соревноваться действующий глава страны Мило Джуканович и представитель от новой проевропейской партии, бывший министр экономики Яков Милатович.