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В Україні розпочалось голосування за кандидатів до Антикорради Міноборони: де проголосувати

24 березня 2023 08:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Голосування триватиме до 20:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п‘ятницю 24 березня з 8:00 розпочалося голосування за кандидатів до Антикорради Міноборони. Віддати свій голос за бажаного кандидата можуть усі бажаючі українці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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Як проголосувати

Зранку 24 березня, на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції стартувало відкрите загальнонаціональне онлайн голосування за майбутніх членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

Віддати свій голос за бажаного кандидата можуть усі охочі українці. Голосування триватиме до 20:00.

Переглянути список та ознайомитись з інформацією про всіх претендентів, які братимуть участь у "виборах" можна тут.

А проголосувати можна за посиланням.

Нагадаємо, проросійський кандидат не пройшов до другого туру виборів президента Чорногорії.

Відтак, у другому турі президентських виборів Чорногорії, які відбудуться 2 квітня, змагатимуться чинний глава країни Міло Джуканович та представник від нової проєвропейської партії, колишній міністр економіки Яков Мілатович.

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