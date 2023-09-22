В Украине опровергли фейки о саботаже в сессионном зале ООН во время выступления Зеленского

Выступление Владимира Зеленского в ООН. Фото: ОП

Россияне запустили очередной фейк о том, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН большинство людей покинуло зал. Количество людей в зале оставалось практически таким же, как и во время выступлений лидеров других стран.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Очередные фейки о выступлении Зеленского в ООН

Недавно в пророссийских и российских каналах, пабликах и СМИ начала распространяться ложная новость о том, что 19 сентября, во время выступления президента Украины Зеленского на 78-й сессии Генассамблеи ООН, большинство людей якобы покинули зал.

Доказательством являются два фото: на одной Зеленский стоит за трибуной, на другой — почти пустой зал. Об этом пишут в российском сегменте соцсети Facebook.

Фейки россиян о выступлении Зеленского в ООН Фото: скриншот

Однако выяснилось, то, что российские пропагандисты называют "доказательством", является обычным фейком и подергиванием фактов, ведь существует официальная видеозапись заседания на Youtube-канале ООН, где видно, что количество людей в зале оставалось практически таким же, как и во время выступлений лидеров других стран. Единственный промежуток времени, когда зал не был заполнен, фиксируется в начале сессии.

Число людей на выступлении Зеленского в ООН. Фото: скриншот

"Пропаганда Кремля этой манипуляцией попыталась дискредитировать членов ООН, навязать лживое мнение, что Запад устал от войны, и показать, якобы президента Украины презирают", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября, российские и пророссийские источники начали распространять фейковые сообщения о монтаже в трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН. Источником фейка стал пророссийский пропагандист Анатолий Шарий.