В Україні розвіяли фейки про саботаж у сесійній залі ООН під час виступу Зеленського
Росіяни запустили черговий фейк про те, що під час виступу президента України Володимира Зеленського в ООН більшість людей залишила залу. Кількість людей у залі залишалася практично такою самою, як і під час виступів лідерів інших країн.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Чергові фейки про виступ Зеленського в ООН
Нещодавно у проросійських та російських каналах, пабліках та ЗМІ почала ширитись неправдива новина про те, що 19 вересня, під час виступу президента України Зеленського на 78-й сесії Генасамблеї ООН, більшість людей нібито покинула залу.
Доказом слугують два фото: на одній Зеленський стоїть за трибуною, на іншій — майже порожня зала. Про це пишуть у російському сегменті соцмережі Facebook.
Однак з'ясувалося, те, що російські пропагандисти називають "доказом", є звичайним фейком і пересмикуванням фактів, адже існує офіційний відеозапис засідання на Youtube-каналі ООН, де видно, що кількість людей у залі залишалася практично такою самою, як і під час виступів лідерів інших країн. Єдиний проміжок часу, коли зал був заповнений, фіксується на початку роботи сесії.
"Пропаганда Кремля цією маніпуляцією спробувала дискредитувати членів ООН, нав'язати брехливу думку, що Захід втомився від війни, і показати нібито президента України зневажають", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 вересня, російські та проросійські джерела почали поширювати фейкові повідомлення про монтаж у трансляції виступу Володимира Зеленського в ООН. Джерелом фейку став проросійський пропагандист Анатолій Шарій.