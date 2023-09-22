В Україні розвіяли фейки про саботаж у сесійній залі ООН під час виступу Зеленського

Виступ Володимира Зеленського в ООН. Фото: ОП

Росіяни запустили черговий фейк про те, що під час виступу президента України Володимира Зеленського в ООН більшість людей залишила залу. Кількість людей у залі залишалася практично такою самою, як і під час виступів лідерів інших країн.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Чергові фейки про виступ Зеленського в ООН

Нещодавно у проросійських та російських каналах, пабліках та ЗМІ почала ширитись неправдива новина про те, що 19 вересня, під час виступу президента України Зеленського на 78-й сесії Генасамблеї ООН, більшість людей нібито покинула залу.

Доказом слугують два фото: на одній Зеленський стоїть за трибуною, на іншій — майже порожня зала. Про це пишуть у російському сегменті соцмережі Facebook.

Фейки росіян про виступ Зеленського в ООН. Фото: скриншот

Однак з'ясувалося, те, що російські пропагандисти називають "доказом", є звичайним фейком і пересмикуванням фактів, адже існує офіційний відеозапис засідання на Youtube-каналі ООН, де видно, що кількість людей у залі залишалася практично такою самою, як і під час виступів лідерів інших країн. Єдиний проміжок часу, коли зал був заповнений, фіксується на початку роботи сесії.

Кількість людей на виступі Зеленського в ООН. Фото: скриншот

"Пропаганда Кремля цією маніпуляцією спробувала дискредитувати членів ООН, нав'язати брехливу думку, що Захід втомився від війни, і показати нібито президента України зневажають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня, російські та проросійські джерела почали поширювати фейкові повідомлення про монтаж у трансляції виступу Володимира Зеленського в ООН. Джерелом фейку став проросійський пропагандист Анатолій Шарій.