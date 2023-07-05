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В Украине еще один фонд оказывает помощь: как получить

5 июля 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь беженцам — в Украине еще один фонд начал раздавать продукты
Продуктовые наборы. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине благотворительный фонд "Восход SOS" начал оказывать помощь в виде продуктовых наборов и других необходимых вещей. Ее могут получить беженцы из Луганской области.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация в соцсети Facebook.

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Как и где можно получить помощь

Как отмечается, украинцам раздают продуктовые и гигиенические наборы, одежду, медпрепараты, детские подгузники, оказывают юридическую и другую помощь в ряде городов.

В частности, в Киеве беженцы могут получить продукты и гигиенические наборы. Также можно пройти консультацию у врачей КНП "ЦПМСН Кременского горсовета", у юристов и специалистов центра занятости.

В Киеве предлагают продукты, одежду, игрушки и подгузники. Консультации предоставляют: БФ "Право на защиту", специалисты центра занятости, общественной организации "Кременская бизнес-ассоциация", терапевты. Заработал клуб "Встречи земляков".

Беженцы в Днепре могут получить продукты, подгузники и пеленки. Консультации предоставляют юристы БФ "Право на защиту", психологи, врачи и специалисты центра занятости.

В Луцке можно рассчитывать на продукты, одежду, детские подгузники. Консультации предоставляют психологи и терапевты.

В Андрушевке раздают продукты, подгузники. Консультации предоставляют юристы БФ "Право на защиту" и врачи.

Для того, чтобы получить помощь, беженцы из Луганской области должны обратиться в представительство благотворительного фонда "Восток SOS" в городе.

Детали можно уточнить в БФ "Восток SOS" по номерам телефонам:

  • в Ровно — 0958209742;
  • в Киеве — 0937687466, 0991852038, 0968996124;
  • в Днепре — 0664839248;
  • в Луцке — 0505764270;
  • в Андрушевке — 0663428365;
  • в Кременском ЦНАПе — 0958207124.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.

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