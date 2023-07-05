Допомога біженцям — в Україні ще один фонд почав роздавати продукти

Продуктові набори. Фото: Unplush

В Україні благодійний фонд "Схід SOS" почав надавати допомогу у вигляді продуктових наборів та інших необхідних речей. Її можуть отримати біженці з Луганської області.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Як і де можна отримати допомогу

Як зазначається, українцям роздають продуктові та гігієнічні набори, одяг, медпрепарати, дитячі підгузки, надають юридичну та іншу допомогу у низці міст.

Зокрема, у Рівному біженці можуть отримати продукти та гігієнічні набори. Також можна пройти консультацію у лікарів КНП "ЦПМСН Кремінської міськради", у юристів та спеціалістів центру зайнятості.

У Києві пропонують продукти, одяг, іграшки та підгузки. Консультації надають: БФ "Право на захист", спеціалісти центру зайнятості, громадської організації "Кременська бізнес-асоціація", терапевти. Запрацював клуб "Зустрічі земляків".

Біженці у Дніпрі можуть отримати продукти, підгузки та пелюшки. Консультації надають: юристи БФ "Право на захист", психологи, лікарі та спеціалісти центру зайнятості.

У Луцьку можна розраховувати на продукти, одяг, дитячі підгузки. Консультації надають психологи та терапевти.

В Андрушівці роздають продукти, підгузки. Консультації надають юристи БФ "Право на захист" та лікарі.

Для того, щоб отримати допомогу, біженці із Луганської області мають звернутися до представництва благодійного фонду "Схід SOS" у місті.

Деталі можна уточнити в БФ "Схід SOS" за номерами телефонів:

у Рівному — 0958209742;

у Києві — 0937687466, 0991852038, 0968996124;

у Дніпрі — 0664839248;

у Луцьку — 0505764270;

в Андрушівці — 0663428365;

у Кремінському ЦНАПі — 0958207124.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.