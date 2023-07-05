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В Україні ще один фонд надає допомогу: як отримати

5 липня 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога біженцям — в Україні ще один фонд почав роздавати продукти
Продуктові набори. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні благодійний фонд "Схід SOS" почав надавати допомогу у вигляді продуктових наборів та інших необхідних речей. Її можуть отримати біженці з Луганської області.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у соцмережі Facebook.

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Як і де можна отримати допомогу

Як зазначається, українцям роздають продуктові та гігієнічні набори, одяг, медпрепарати, дитячі  підгузки, надають юридичну та іншу допомогу у низці міст.

Зокрема, у Рівному біженці можуть отримати продукти та гігієнічні набори. Також можна пройти консультацію у лікарів КНП "ЦПМСН Кремінської міськради", у юристів та спеціалістів центру зайнятості.

У Києві пропонують продукти, одяг, іграшки та підгузки. Консультації надають: БФ "Право на захист", спеціалісти центру зайнятості, громадської організації "Кременська бізнес-асоціація", терапевти. Запрацював клуб "Зустрічі земляків".

Біженці у Дніпрі можуть отримати продукти, підгузки та пелюшки. Консультації надають: юристи БФ "Право на захист", психологи, лікарі та спеціалісти центру зайнятості.

У Луцьку можна розраховувати на продукти, одяг, дитячі підгузки. Консультації надають психологи та терапевти.

В Андрушівці роздають продукти, підгузки. Консультації надають юристи БФ "Право на захист" та лікарі.

Для того, щоб отримати допомогу, біженці із Луганської області мають звернутися до представництва благодійного фонду "Схід SOS" у місті.

Деталі можна уточнити в БФ "Схід SOS" за номерами телефонів:

  • у Рівному — 0958209742;
  • у Києві — 0937687466, 0991852038, 0968996124;
  • у Дніпрі — 0664839248;
  • у Луцьку — 0505764270;
  • в Андрушівці — 0663428365;
  • у Кремінському ЦНАПі — 0958207124.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.

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