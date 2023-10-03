В Украине упростят процедуру усыновления, — Минсоцполитики

Ребенок, который мечтает об усыновлении. Фото: vn.20minut.ua

Процесс усыновления ребенка в Украине будет упрощен. Министерство социальной политики планирует минимизировать бюрократические барьеры и внедрить автоматизацию процедур.

Об этом сообщила глава ведомство Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

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Упрощение процесса усыновления в Украине

Жолнович сообщила, что планируется создание специализированных отделов по усыновлению для облегчения доступа будущих родителей к необходимой информации и организации встреч с детьми.

"Упрощение будет заключаться в том, что министерство возьмет на себя все бюрократические процессы. Сегодня человек должен собрать кучу справок вместо того, чтобы учиться и готовится к приходу ребенка, но мы планируем все эти процессы автоматизировать при помощи цифровых процессов", — сказала она.

Также министр сказала, что министерство планирует открыть кабинеты усыновителя, где будет очень удобно и комфортно получать всю необходимую информацию про процесс усыновления и знакомиться с детьми.

Напомним, что в мэрии Львова была введена дополнительная программа поддержки для детей погибших защитников и защитниц Украины, а также детей военнослужащих с инвалидностью 1-й группы, которую они получили из-за войны. Дети получат эти деньги до совершеннолетия.