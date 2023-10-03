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В Україні спростять процедуру усиновлення, — Мінсоцполітики

3 жовтня 2023 23:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні спростять процедуру усиновлення, — Мінсоцполітики
Дитина, яка мріє про усиновлення. Фото: vn.20minut.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Процес усиновлення дитини в Україні буде спрощено. Міністерство соціальної політики планує мінімізувати бюрократичні бар'єри та запровадити автоматизацію процедур.

Про це повідомила голова відомства Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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Жолнович повідомила, що планується створення спеціалізованих відділів із усиновлення для полегшення доступу майбутніх батьків до необхідної інформації та організації зустрічей із дітьми.

"Спрощення полягатиме в тому, що міністерство візьме на себе всі бюрократичні процеси. Сьогодні людина має зібрати купу довідок замість того, щоб навчатися і готується до приходу дитини, але ми плануємо всі ці процеси автоматизувати за допомогою цифрових процесів", — сказала вона.

Також міністр сказала, що міністерство планує відкрити кабінети усиновлювача, де буде дуже зручно та комфортно отримувати всю необхідну інформацію про процес усиновлення та знайомитись з дітьми.

Нагадаємо, що у мерії Львова було запроваджено додаткову програму підтримки для дітей загиблих захисників та захисниць України, а також дітей військовослужбовців з інвалідністю 1-ї групи, яку вони отримали через війну. Діти отримають ці гроші до повноліття.

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