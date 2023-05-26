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В Украине упростили процедуру прохождения ВВК: Зеленский подписал закон

26 мая 2023 15:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине упростили процедуру прохождения ВВК: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона. Речь идет о расширении перечня государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, при которых создаются военно-врачебные комиссии, а также об улучшении процедуры оформления документов и лечения военных во время военного положения.

Об этом говорится в законах №9154 и №9158.

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По законопроекту №9154, военно-врачебные комиссии разрешили создавать при учреждениях здравоохранения МВД, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки и так далее. Раньше это можно было делать при центрах комплектования и здравоохранительных учреждениях Минобороны, СБУ и других военных формирований.

"Военно-врачебные комиссии также могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения", — говорится в документе.

Законопроект №9158 облегчает оформление справки об обстоятельствах травмы для военных. К тому же совершенствуется процесс оформления и направления медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.

Напомним, каждый призывник обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Ведь именно она решает, пригодно ли лицо к военной службе.

Также мы писали, что в Украине военно-врачебные комиссии заработают по новым правилам. Благодаря принятым изменениям медкомиссии будут иметь доступ ко всем обследованиям и болезням военнообязанных, которые в свою очередь смогут пройти дополнительное медицинское обследование в случае обнаруженных отклонений.

Добавим, что в условиях военного положения в Украине под мобилизацию подпадают ограниченно пригодные мужчины. Однако согласно украинскому законодательству есть виды военной службы, на которые их не могут призвать.

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