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В Україні спростили процедуру проходження ВЛК: Зеленський підписав закон

26 травня 2023 15:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні спростили процедуру проходження ВЛК: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони. Йдеться про розширення переліку державних і комунальних закладів охорони здоров’я, при яких створюють військово-лікарські комісії, а також про покращення  процедури оформлення документів і лікування військових під час воєнного стану.

Про це йдеться в законах №9154 і №9158.

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За законопроєктом №9154, військово-лікарські комісії дозволили створювати при закладах охорони здоров’я МВС, Держприкордонслужби, Служби зовнішньої розвідки тощо. Раніше це можна було робити при центрах комплектування та закладах охорони здоров’я Міноборони, СБУ та інших військових формувань. 

"Військово-лікарські комісії також можуть створюватися при державних і комунальних закладах охорони здоров'я", — йдеться в документі. 

Законопроєкт №9158 полегшує оформлення довідки про обставини травми для військових. До того ж вдосконалюється процес оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Нагадаємо, кожен призовник обов'язково має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Адже саме вона вирішує, чи придатна особа до військової служби.  

Також ми писали, що в Україні військово-лікарські комісії запрацюють за новими правилами. Завдяки ухваленим змінам медкомісії матимуть доступ до всіх обстежень і хвороб військовозобов'язаних, які в свою чергу зможуть пройти додаткове медичне обстеження у разі виявлених відхилень.

Додамо, за умов воєнного стану в Україні під мобілізацію підпадають обмежено придатні чоловіки. Проте, згідно з українським законодавством, є види військової служби, на які їх не можуть призвати. 

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