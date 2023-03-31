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В Украине будут судить экс-главу СБУ Якименко: он причастен к репрессиям в Херсонской области

31 марта 2023 17:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-глава СБУ Александр Якименко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине будут судить бывшего руководителя СБУ Александра Якименко по обвинению в организации массовых репрессий против мирных жителей в оккупированной части Херсонской области. Следствие установило, что Якименко скрывался в россии с 2014 года, а затем помогал оккупантам в их войне против Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Он был назначен руководителем созданной агрессором "государственной службы безопасности в Херсонской области", где выполнял задачи москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в южном регионе. Для этого он организовывал массовые преследования, похищения и пытки местных жителей.

По материалам СБУ, ежедневно людей подвергали жестоким пыткам, пытали их электрическим током, не давали воду и пищу, а также имитировали расстрел потерпевших. Их пытались "выбить" признание в содействии силам обороны, а затем предлагали за деньги получить "амнистию". По данным следствия, в ряды оккупационного органа его руководитель лично привлек еще восьми предателей, принимающих непосредственное участие в пытках мирных жителей.

Как отмечает источник, подобные действия являются серьезным нарушением международного права, поэтому Украина стремится привлечь подобных преступников к ответственности. СБУ уже направила в суд обвинительный акт в отношении Якименко, который нарушил закон и причастен к организации жестоких преследований. Он и другие преступники, причастные к массовым репрессиям, должны быть наказаны, чтобы подобное бесчеловечное поведение не повторялось в будущем.

Напомним, что Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пророссийского адвоката Татьяны Монтян. Ее обвиняют в призывах к свержению конституционного строя, коллаборационной деятельности и отрицанию агрессии россии против Украины.

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