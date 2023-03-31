В Україні судитимуть ексголову СБУ Якименка: він причетний до репресій у Херсонській області

Ексголова СБУ Олександр Якименко

В Україні судитимуть колишнього керівника СБУ Олександра Якименка за звинуваченням в організації масових репресій проти мирних мешканців в окупованій частині Херсонської області. Слідство встановило, що Якименко переховувався у росії з 2014 року, а потім допомагав окупантам у їхній війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Він був призначений керівником створеної агресором "державної служби безпеки в Херсонській області", де виконував завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення опору у південному регіоні. Для цього він організовував масові переслідування, викрадення та тортури місцевих жителів.

За матеріалами СБУ, щодня людей зазнавали жорстоких тортур, катували їх електричним струмом, не давали воду та їжу, а також імітували розстріл потерпілих. Їх намагалися "вибити" визнання у сприянні силам оборони, а потім пропонували за гроші здобути "амністію". За даними слідства, до лав окупаційного органу його керівник особисто залучив ще восьми зрадників, які беруть безпосередню участь у тортурах мирних жителів.

Як зазначає джерело, подібні дії є серйозним порушенням міжнародного права, тому Україна прагне притягнути таких злочинців до відповідальності. СБУ вже направила до суду обвинувальний акт щодо Якименка, який порушив закон і причетний до організації жорстоких переслідувань. Він та інші злочинці, причетні до масових репресій, мають бути покарані, щоб така нелюдська поведінка не повторювалася в майбутньому.

Нагадаємо, що Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо проросійського адвоката Тетяни Монтян. Її звинувачують у закликах до повалення конституційного ладу, колабораційної діяльності та заперечення агресії росії проти України.