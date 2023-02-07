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В Украине временно не будут выключать свет: как будут действовать графики

7 февраля 2023 17:31
оновлено: 18:44
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Отключение света в Украине — в Укрэнерго сделали важное объявление
Благодаря этому энергетики смогут увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Укрэнерго изменит графики отключения света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии. Лимиты будут изменены с 8 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области в один день в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области.

Как это будут делать

В Укрэнерго рассказывают, что поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены.

"Более конкретную информацию вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений", — рассказали энергетики.

Для чего нужны замеры

"Благодаря этому мы сможем увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование, которое называется режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", — объясняют в Укрэнерго.

На что повлияют результаты измерений

По словам энергетиков, полученные результаты, которые будут учитывать изменения в количестве населения и размещении предприятий, позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

  • 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;
  • 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;
  • 10 февраля: Волынская, Киевская области;
  • 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
  • 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
  • 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
  • 16 февраля: Днепропетровская область;
  • 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;
  • 20 февраля: Львовская, Одесская.

"Вместе с тем, отмечаем, что в случае повторения россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений должны быть перенесены к стабилизации ситуации", — отметили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 7 февраля, в Харьковской области одна из самых сложных ситуаций с обесточиваниями. Это связано с боевыми действиями в регионе.

Также ранее пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что в связи с боевыми действиями наиболее сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Благодаря увеличению объемов производства электроэнергии, несмотря на похолодание, этот дефицит существенно ниже, чем в прошлый вторник. В результате 7 февраля количество обесточенных потребителей в Украине на 42% ниже.

 

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