Відключення світла в Україні — в Укренерго"зробили важливе оголошення

Завдяки цьому енергетики зможуть побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії

Укренерго змінить графіки відключень світла в усіх областях таким чином, що кожен регіон у конкретний день матиме постійний доступ до електроенергії. Ліміти будуть змінені з 8 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

По всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Як це будуть робити

В Укренерго розповідають, що почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені.

"Більш конкретну інформацію ви зможете отримати від обленерго в своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів", — розповіли енергетики.

Для чого потрібні виміри

"Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання", — пояснюють в Укренерго.

На що вплинуть результати вимірів

За словами енергетиків, отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська.

"Разом із тим зазначаємо, що у випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, станом на 7 лютого, на Харківщині одна з найскладніших ситуацій зі знеструмленнями. Це пов'язано з бойовими діями в регіоні.

Також раніше пресслужба Міністерства енергетики України повідомила, що у зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, попри похолодання, цей дефіцит суттєво нижчий, ніж минулого вівторка. Внаслідок чого 7 лютого кількість знеструмлених споживачів в Україні на 42% нижча.