В Украине приняли закон о нацменьшинствах
21 сентября 2023 17:56
Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: ВР
В четверг, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла закон №9610 о национальных меньшинствах. "За" проголосовали 318 народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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"Еще одно евроинтеграционное решение", — прокомментировал закон Железняк.
По словам народного депутата д "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, данный документ:
- определяет, кто такие национальные меньшинства;
- позволяет использовать язык нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;
- разрабатывает методологию использования языков нацменьшинств в определенных регионах;
- уточняет порядок определения населенных пунктов, в которых большинство — это нацменьшинства.
Напомним, в Украине народные депутаты планируют обновить правила предоставления и использования отпусков. Это прописано в новом законопроекте, который вскоре будет рассмотрен Верховной Радой.