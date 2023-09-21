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В Украине приняли закон о нацменьшинствах

21 сентября 2023 17:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине приняли закон о нацменьшинствах
Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: ВР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла закон №9610 о национальных меньшинствах. "За" проголосовали 318 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Еще одно евроинтеграционное решение", — прокомментировал закон Железняк.

Закон о нацменьшинствах
Принятие закона о нацменьшинствах. Фото: t.me/yzheleznyak

По словам народного депутата д "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, данный документ:

  • определяет, кто такие национальные меньшинства;
  • позволяет использовать язык нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;
  • разрабатывает методологию использования языков нацменьшинств в определенных регионах;
  • уточняет порядок определения населенных пунктов, в которых большинство — это нацменьшинства.
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Описание закона о нацменьшинствах. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, в Украине народные депутаты планируют обновить правила предоставления и использования отпусков. Это прописано в новом законопроекте, который вскоре будет рассмотрен Верховной Радой.

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