В Украине приняли закон о нацменьшинствах

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: ВР

В четверг, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла закон №9610 о национальных меньшинствах. "За" проголосовали 318 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Еще одно евроинтеграционное решение", — прокомментировал закон Железняк.

Принятие закона о нацменьшинствах. Фото: t.me/yzheleznyak

По словам народного депутата д "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, данный документ:

определяет, кто такие национальные меньшинства;

позволяет использовать язык нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;

разрабатывает методологию использования языков нацменьшинств в определенных регионах;

уточняет порядок определения населенных пунктов, в которых большинство — это нацменьшинства.

Описание закона о нацменьшинствах. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, в Украине народные депутаты планируют обновить правила предоставления и использования отпусков. Это прописано в новом законопроекте, который вскоре будет рассмотрен Верховной Радой.