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В Україні ухвалили закон про нацменшини

21 вересня 2023 17:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні ухвалили закон про нацменшини
Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: ВР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 21 вересня, Верховна Рада Україна ухвалила закон №9610 про національні меншини. "За" проголосували 318 народних депутатів. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

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"Ще одне євроінтеграційне рішення", — прокоментував закон Железняк. 

Закон про нацменшини
Ухвалення закону про нацменшини. Фото: t.me/yzheleznyak

За словами народного депутата д "Європейської Солідарности" Олексія Гончаренка, даний документ:

  • визначає, хто такі національні меншини;
  • дозволяє використовувати мову нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги;
  • розробляє методологію використання мов нацменшин у певних регіонах;
  • уточнює порядок визначення населених пунктів, у яких більшість — це нацменшини.
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Опис закону про нацменшини. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нагадаємо, в Україні народні депутати планують оновити правила надання та використання відпусток. Це прописано у новому законопроєкті, який невдовзі розгляне Верховна Рада. 

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