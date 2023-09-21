В Україні ухвалили закон про нацменшини

Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: ВР

У четвер, 21 вересня, Верховна Рада Україна ухвалила закон №9610 про національні меншини. "За" проголосували 318 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Ще одне євроінтеграційне рішення", — прокоментував закон Железняк.

Ухвалення закону про нацменшини. Фото: t.me/yzheleznyak

За словами народного депутата д "Європейської Солідарности" Олексія Гончаренка, даний документ:

визначає, хто такі національні меншини;

дозволяє використовувати мову нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги;

розробляє методологію використання мов нацменшин у певних регіонах;

уточнює порядок визначення населених пунктів, у яких більшість — це нацменшини.

Опис закону про нацменшини. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нагадаємо, в Україні народні депутати планують оновити правила надання та використання відпусток. Це прописано у новому законопроєкті, який невдовзі розгляне Верховна Рада.