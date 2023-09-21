В Україні ухвалили закон про нацменшини
21 вересня 2023 17:56
Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: ВР
У четвер, 21 вересня, Верховна Рада Україна ухвалила закон №9610 про національні меншини. "За" проголосували 318 народних депутатів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Читайте також:
Закон про нацменшини в Україні
"Ще одне євроінтеграційне рішення", — прокоментував закон Железняк.
За словами народного депутата д "Європейської Солідарности" Олексія Гончаренка, даний документ:
- визначає, хто такі національні меншини;
- дозволяє використовувати мову нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги;
- розробляє методологію використання мов нацменшин у певних регіонах;
- уточнює порядок визначення населених пунктів, у яких більшість — це нацменшини.
Нагадаємо, в Україні народні депутати планують оновити правила надання та використання відпусток. Це прописано у новому законопроєкті, який невдовзі розгляне Верховна Рада.