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В Украине с начала великой войны увеличилось количество кибермошенников, — опрос

9 октября 2023 15:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине с начала великой войны увеличилось количество кибермошенников, — опрос
Мошенники обманывают украинцев. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине во время полномасштабного вторжения увеличилось количество кибермошенников. В результате этого с начала большой войны каждый девятый украинец, который был опрошенный, стал жертвой таких мошенников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка и Опендатабота.

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Отмечается, что команды этих ведомств создали просветительский проект пользователям своих сервисов. Более 112,9 тысячи пользователей прошли опрос и обучение в этой системе.

 

"В результате — 11% украинцев становились жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего преступники обманывают молодежь (18-24) и людей в возрасте 65+", — говорится в сообщении.

Самые популярные схемы

Самыми известными мошенническими схемами стали:

  • покупка/продажа товара в интернете — 52,74%;
  • фишинговые ссылки — 18,57%;
  • "слом" соцсетей — 12,04%;
  • выманивание информации по телефону — 10,18%.

Напомним, украинцам пытаются подсовывать фальшивые доллары. В прошлом году среди всех иностранных валют, которые мошенники давали людям, преобладала именно американская. Чаще фейковыми деньгами оказывались банкноты крупных номиналов.

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