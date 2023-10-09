В Украине с начала великой войны увеличилось количество кибермошенников, — опрос
В Украине во время полномасштабного вторжения увеличилось количество кибермошенников. В результате этого с начала большой войны каждый девятый украинец, который был опрошенный, стал жертвой таких мошенников.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка и Опендатабота.
Сколько человек было опрошено
Отмечается, что команды этих ведомств создали просветительский проект пользователям своих сервисов. Более 112,9 тысячи пользователей прошли опрос и обучение в этой системе.
"В результате — 11% украинцев становились жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего преступники обманывают молодежь (18-24) и людей в возрасте 65+", — говорится в сообщении.
Самые популярные схемы
Самыми известными мошенническими схемами стали:
- покупка/продажа товара в интернете — 52,74%;
- фишинговые ссылки — 18,57%;
- "слом" соцсетей — 12,04%;
- выманивание информации по телефону — 10,18%.
Напомним, украинцам пытаются подсовывать фальшивые доллары. В прошлом году среди всех иностранных валют, которые мошенники давали людям, преобладала именно американская. Чаще фейковыми деньгами оказывались банкноты крупных номиналов.