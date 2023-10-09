В Україні від початку великої війни збільшилася кількість кібершахраїв, — опитування

Шахраї ошукують українців. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні під час повномасштабного вторгнення збільшилася кількість кібершахраїв. Внаслідок цього від початку великої війни кожен дев'ятий українець, якого було опитано, став жертвою таких шахраїв.

Про це свідчать результати опитування Нацбанку та Опендатаботу.

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Скільки людей було опитано

Зазначається, що команди цих відомств створили просвітницький проєкт для користувачів своїх сервісів. Понад 112,9 тисяч користувачів пройшли опитування та навчання у цій системі.

"У результаті — 11% українців ставали жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше злочинці ошукують молодь (18-24) та людей у віці 65+", — йдеться у повідомленні.

Найпопулярніші схеми

Найвідомішими шахрайськими схемами стали:

купівля/продаж товару в інтернеті — 52,74%;

фішингові посилання — 18,57%;

"злам" соцмереж — 12,04%;

виманювання інформації по телефону — 10,18%.

Нагадаємо, українцям намагаються підсовувати фальшиві долари. Минулого року серед усіх іноземних валют, які шахраї давали людям, переважала саме американська. Найчастіше фейковими грошима виявлялися банкноти великих номіналів.