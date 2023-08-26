С Днем авиации Украины 2023 — красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинский пилот садится в самолет. Коллаж: 24 Канал

Традиционно в последнюю субботу лета Украина отмечает День авиации. В этом году праздник выпал на 26 августа. Эта особая дата посвящена как гражданской, так и военной авиации, защищающей наши жизни и свободу во время войны. Сегодня принято приветствовать всех работников авиационной промышленности, а также студентов летных школ и авиаучилищ.

Так что Новини.LIVE собрали лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках.

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День авиации Украины — история праздника

Через несколько лет после обретения независимости в Украине был учрежден День авиации — 16 августа 1993 года. Леонид Кравчук назначил праздник на последнюю субботу августа, потому дата праздника плавающая.

В 1996 году был издан новый указ, объединивший дни военной и гражданской авиации. В этот день приветствуют военных и гражданских пилотов, работников авиатранспорта и индустрии.

Авиационная история Украины наполнена героическими достижениями и самоотверженным трудом ученых, конструкторов, летчиков и исследователей.

А во время полномасштабного вторжения россии праздник приобрел особое значение. Наша военная авиация доказала, что может творить чудеса в небе и дала достойный отпор оккупантам.

Украинские военные лётчики. Фото: aviatsiyahalychyny.com

С Днем авиации Украины 2023 — поздравление в прозе

Поздравляю с Днем авиации Украины. Пусть помыслы будут такими чистыми, как небо, успех таким же быстрым и неустанным, как взлет авиалайнера! Совместно мы возродим сильное и независимое воздушное государство!

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Уважаемые авиаторы Украины! Примите искренние поздравления с Днем авиации Украины! Желаем Вам праздничного настроения, неистощимых сил и сил, личного и семейного счастья, крепкого здоровья, успехов и благополучия!

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У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легкими, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушное, легкое настроение и улыбки в праздник и всегда!

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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем авиации. Вы чрезвычайно смелые, талантливые и преданные своему делу профессионалы. Упорным трудом, новаторством и творческим поиском вы умножаете славные традиции украинских авиаторов!

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Сегодня, в этот праздничный день искренне желаем вам чистого, безоблачного неба на работе и домашнего тепла в семье!

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Не зря самолеты называют самым безопасным транспортом, ведь люди, которые ими руководят, — профессионалы высшей категории. И сегодня хочется поздравить и пожелать здоровья, профессионального воодушевления и благополучия как в небе, так и на земле. С Днем Авиации!

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Поздравляю с Днем авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полет проходит успешно, пусть каждый день несет в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда сохраняет добрую надежду и любовь к родным.

Украинский лётчик в небе. Фото: google.com

Поздравления С Днем авиации 2023 года в стихах

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем Авіації!

***

Спокійно в небі завжди буде,

Бо аси наші на посту.

З Днем авіації вітаю,

Удачі вашому крилу!

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

З Днем Авіації!

***

Небо тихе і блакитне,

А для вас воно як рідне!

Манить неба висота,

І краса там неземна!

Хай ревуть собі мотори,

Піднімають в небо скоро,

За штурвал міцніш берися

І ніколи не журися!

***

Бурхливі овації і слова красиві

Звучать в День авіації України,

Льотчиків всіх сміливих,

Стюардес умілих,

Пілотів заводних,

Славить цей вірш!

Нехай легко даються перельоти вам,

Щоб в ясному небі літак літав,

Яскраво щоб сонечко шлях ваш висвітлювало,

Екіпаж радо ваш всюди зустрічали,

Спасибі, дорогі, за вашу працю нелегкий,

У вашу честь звучать радісні нотки!

***

Доблесні льотчики,

Браві пілоти,

Стюардеси милі —

Вам всім тільки злетів,

Ласкавого сонця,

Неба тільки чистого,

Вам вітру попутного,

І іскристого вина!

Свято авіації

Мами України,

Будьте, як і колись,

Непохитні!

***

Ти в небі відчуваєш себе вільно,

За родиною зверху бдиш.

Польоти робиш чудово,

Як птах зверху вниз на нас дивись.

Ти приймай сьогодні вітання.

День авіації — адже це свято твоє.

І нехай перешкодам всім на диво,

Удача буде назавжди з тобою!

***

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.

Святом авіації він називається.

Славим ми пілотів й стюардес,

за їх труди і великий стрес.

Бажаємо не знати горя,

щоб усміхалась завжди доля,

і кохання у душі в них цвіло.

***

З Днем авіації сьогодні

Я вас вітаю від душі,

Хай підкоряються простори,

Красиві будуть віражі.

Бажаю в небі перемог,

І вильотів чудесних!

Хай збережуть вас від тривог

Всі ангели небесні!

***

Українським авіаторам

Багато хочеться сказати!

Нехай на небі, ніжно-матовому,

Буде радісно літати!

Як кондори ви сміливі!

І як лебеді гордиві!

Поздравление с Днем авиации Украины 2023 года в красивых открытках

Поздравление с Днем авиации Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем авиации Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем авиации