С Днем авиации Украины 2023 — красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

В Украине отмечают День авиации: самые теплые поздравления для наших летчиков
Традиционно в последнюю субботу лета Украина отмечает День авиации. В этом году праздник выпал на 26 августа. Эта особая дата посвящена как гражданской, так и военной авиации, защищающей наши жизни и свободу во время войны. Сегодня принято приветствовать всех работников авиационной промышленности, а также студентов летных школ и авиаучилищ.
Так что Новини.LIVE собрали лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках.
День авиации Украины — история праздника
Через несколько лет после обретения независимости в Украине был учрежден День авиации — 16 августа 1993 года. Леонид Кравчук назначил праздник на последнюю субботу августа, потому дата праздника плавающая.
В 1996 году был издан новый указ, объединивший дни военной и гражданской авиации. В этот день приветствуют военных и гражданских пилотов, работников авиатранспорта и индустрии.
Авиационная история Украины наполнена героическими достижениями и самоотверженным трудом ученых, конструкторов, летчиков и исследователей.
А во время полномасштабного вторжения россии праздник приобрел особое значение. Наша военная авиация доказала, что может творить чудеса в небе и дала достойный отпор оккупантам.
С Днем авиации Украины 2023 — поздравление в прозе
Поздравляю с Днем авиации Украины. Пусть помыслы будут такими чистыми, как небо, успех таким же быстрым и неустанным, как взлет авиалайнера! Совместно мы возродим сильное и независимое воздушное государство!
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Уважаемые авиаторы Украины! Примите искренние поздравления с Днем авиации Украины! Желаем Вам праздничного настроения, неистощимых сил и сил, личного и семейного счастья, крепкого здоровья, успехов и благополучия!
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У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легкими, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушное, легкое настроение и улыбки в праздник и всегда!
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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем авиации. Вы чрезвычайно смелые, талантливые и преданные своему делу профессионалы. Упорным трудом, новаторством и творческим поиском вы умножаете славные традиции украинских авиаторов!
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Сегодня, в этот праздничный день искренне желаем вам чистого, безоблачного неба на работе и домашнего тепла в семье!
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Не зря самолеты называют самым безопасным транспортом, ведь люди, которые ими руководят, — профессионалы высшей категории. И сегодня хочется поздравить и пожелать здоровья, профессионального воодушевления и благополучия как в небе, так и на земле. С Днем Авиации!
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Поздравляю с Днем авиации Украины и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полет проходит успешно, пусть каждый день несет в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда сохраняет добрую надежду и любовь к родным.
Поздравления С Днем авиации 2023 года в стихах
До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
З Днем Авіації!
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Спокійно в небі завжди буде,
Бо аси наші на посту.
З Днем авіації вітаю,
Удачі вашому крилу!
***
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім’я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
З Днем Авіації!
***
Небо тихе і блакитне,
А для вас воно як рідне!
Манить неба висота,
І краса там неземна!
Хай ревуть собі мотори,
Піднімають в небо скоро,
За штурвал міцніш берися
І ніколи не журися!
***
Бурхливі овації і слова красиві
Звучать в День авіації України,
Льотчиків всіх сміливих,
Стюардес умілих,
Пілотів заводних,
Славить цей вірш!
Нехай легко даються перельоти вам,
Щоб в ясному небі літак літав,
Яскраво щоб сонечко шлях ваш висвітлювало,
Екіпаж радо ваш всюди зустрічали,
Спасибі, дорогі, за вашу працю нелегкий,
У вашу честь звучать радісні нотки!
***
Доблесні льотчики,
Браві пілоти,
Стюардеси милі —
Вам всім тільки злетів,
Ласкавого сонця,
Неба тільки чистого,
Вам вітру попутного,
І іскристого вина!
Свято авіації
Мами України,
Будьте, як і колись,
Непохитні!
***
Ти в небі відчуваєш себе вільно,
За родиною зверху бдиш.
Польоти робиш чудово,
Як птах зверху вниз на нас дивись.
Ти приймай сьогодні вітання.
День авіації — адже це свято твоє.
І нехай перешкодам всім на диво,
Удача буде назавжди з тобою!
***
Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.
Святом авіації він називається.
Славим ми пілотів й стюардес,
за їх труди і великий стрес.
Бажаємо не знати горя,
щоб усміхалась завжди доля,
і кохання у душі в них цвіло.
***
З Днем авіації сьогодні
Я вас вітаю від душі,
Хай підкоряються простори,
Красиві будуть віражі.
Бажаю в небі перемог,
І вильотів чудесних!
Хай збережуть вас від тривог
Всі ангели небесні!
***
Українським авіаторам
Багато хочеться сказати!
Нехай на небі, ніжно-матовому,
Буде радісно літати!
Як кондори ви сміливі!
І як лебеді гордиві!
Поздравление с Днем авиации Украины 2023 года в красивых открытках
Видеопоздравления с Днем авиации